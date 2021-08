Netflixで配信中の韓国ドラマ「わかっていても」で主人公の一人、ユ・ナビ役を務めるハン・ソヒが、「めちゃくちゃかわいい」「きれいすぎる」「美しい」と反響を呼んでいる(以下、一部本編の内容に触れています)。

韓国のケーブルテレビJTBCで6月から放送されている本作は、美大生のユ・ナビ(ハン・ソヒ)とパク・ジェオン(ソン・ガン)による恋愛模様を描く。日本では、各話放送終了後にNetflixで配信されている。

ナビは、同じ学校に通う魅力的な学生・ジェオンに惹かれ、割り切った関係を始めてしまう女性。誰か一人と深い恋愛をする気がないジェオン対して、好きという気持ちを悟られまいと振る舞う。ハン・ソヒは、気持ちが揺れ動くナビを好演。SNS上には、「ナビが切ない」「幸せになってほしい」「ナビの気持ちがすごくわかる」といったコメントが多数投稿されている。また、ハン・ソヒ自身も注目を浴びており、「とてもきれい」「ハマってしまった」「かわいすぎる」と夢中になる人が続出している。

ハン・ソヒは、1994年11月生まれ。2016年にSHINeeの楽曲「Tell Me What To Do」のミュージックビデオに出演し、2017年の「ひと夏の奇跡 〜waiting for you」でドラマデビューを果たした。「100日の郎君様」(2018)では主人公と政略結婚するキム・ソヘを演じ、韓国ケーブル局史上最高視聴率を記録した「夫婦の世界」(2020)では既婚者の浮気相手役と注目作への出演が続く。

今後も、主役を担うNetflixオリジナルシリーズ「My Name(英題)」が控えている。アクションシーンにも挑戦するといい、新たな一面を見ることができそうだ。

「わかっていても」は、1日に第7話が配信され、ジェオンと距離を置こうとするナビが、再び惹かれてしまうという物語が展開した。今後、ナビに思いを寄せるヤン・ドヒョク(チェ・ジョンヒョプ)を含め、複雑な彼らの関係がどんな結末を迎えるのか気になるところだ。(編集部・梅山富美子)