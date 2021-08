東京オリンピックでは、来日している海外メディアの記者たちが、日本のコンビニの品ぞろえや、菓子などのクオリティーの高さを称えるSNSの投稿をしているのを見かける。

そんな中で大手コンビニチェーンのセブン-イレブン・ジャパンがおにぎりをきれいに取り出す開け方を紹介。実際に取り出す様子の動画を公式Twitter (@711SEJ)に投稿すると、海外だけでなく日本からも多くの反応があったのだ。

#セブンの豆知識

海外からのお客様のために、本日はきれいに取り出せるおにぎりの開け方をご紹介します

Today, we would like to introduce how to open a package film of rice ball for the customers who are visiting Japan from overseas.