株式会社ポケモンは、東京・池袋にある「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」にて、お店の中がポッチャマづくしになる催し「ポッチャマスイーツ by プロジェクトポッチャマ」を開催すると発表した。期間は、8月21日(土)〜9月30日(木)。

さらにポッチャマ自慢の新メニューもあわせて登場する。

(画像はNEWS | Pokémon Cafeより)

この催しは、公開された紹介アニメによると、最近暑くなってきたので夏のバカンスに旅立ったピカチュウの代わりに、ポッチャマが手伝いにきたのが発端。しかしポッチャマは、カフェのロゴをはじめ店内を模様替えをして「ポッチャマづくし」にしてしまった。

さらに模様替えだけではなく、ポッチャマがお手伝いをしてくれて完成した自慢のメニューの2種類も新たに登場する。

(画像はNEWS | Pokémon Cafeより)

「ポッチャマスイーツのあわあわフラッペ 〜ヨーグルト味〜」(税込810円)は、夏にぴったりな、すっきりとしたヨーグルト味のフラッペに、ポッチャマスイーツのロゴがのっている。ポッチャマカラーのブルー×お店の衣装の帽子のピンクの色合いが、かわいいものとなっている。

つぶつぶアイスとラムネのトッピングは、ポッチャマのとくいわざ「バブルこうせん」をイメージしているものだ。なおドリンクカップには、お店でがんばっている、にぎやかなポッチャマの姿が刻印。 (画像はNEWS | Pokémon Cafeより)

もうひとつの「ポッチャマスイーツのまんまるアイスサンド 〜塩バニラ味〜」(税込702円)は、たくさんの表情を見せてくれるポッチャマをテーマに、ポッチャマフェイスのアイスサンドとなっている。

モナカでサンドした塩バニラ味のアイスは、ポッチャマのわざ「うずしお」をほんのり感じることができるかもしれない。アイスサンドのコロンとしたフォルムが、ポッチャマのまんまるフェイスの印象にぴったりマッチ。ごきげんなポッチャマの表情は、全部で3種類あるとのこと。 (画像はNEWS | Pokémon Cafeより) (画像はNEWS | Pokémon Cafeより) (画像はNEWS | Pokémon Cafeより)

さらに「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」の定番メニューの「ゲットラテ」(税込594円)の絵柄も、すべてポッチャマ仕様に。絵柄の種類は、全部で7種類が用意されており、そのうち1種類はめずらしいシークレット柄となっている。

「ポッチャマスイーツ by プロジェクトポッチャマ」は8月21日(土)〜9月30日(木)に開催だ。 「ポッチャマスイーツ by プロジェクトポッチャマ」の詳細はこちらから「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」公式サイトはこちら