【TSUTAYA DISCAS】海外ドラマ人気ランキング（2021年7月）

TSUTAYAに出向かなくても10万本を超えるタイトルがレンタル可能な宅配レンタルサービスのTSUTAYA DISCAS。デジタル化されていない作品も視聴できるのが嬉しいDISCASにて、7月に最も多くのレンタル数を記録した10作品をご紹介。どんなドラマが人気なのかチェックしてみよう。

7月1日〜7月31日までの海外ドラマ人気TOP10は以下の通り。

1.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』ファイナル・シーズン

2.-0』ファイナル・シーズン

3.『エージェント・オブ・シールド』ファイナル・シーズン

4.『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン11

5.『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』シーズン1

6.『ブラインドスポット』ファイナル・シーズン

7.『ダーク・マテリアルズ/ライラと黄金の羅針盤 II』

8.『グレイズ・アナトミー』シーズン16

9.『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4

10.『ペリー・メイスン』シーズン1

今回第1位に輝いたのは、米CBSで2005年に放送を開始して以来、約15年にわたって多くの人々から愛される犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』のファイナル・シーズン。FBIに実在する機関"BAU"に所属する最強プロファイラーたちが、全米各地を舞台に凶悪な連続犯罪の謎にプロファイリングで迫り、事件の早期解決と犯人逮捕のために活躍する姿を描く。

5位に初登場したのは、7月からレンタルが開始した『グッド・オーメンズ』のマイケル・シーンがマルコムの父でシリアルキラーのマーティンに扮する。

Photo:

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』ファイナル・シーズン(c)2021 ABC Studios and CBS Studios, Inc.