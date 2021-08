横浜の小学生が米国代表にメッセージを送る

東京五輪は各競技で熱戦が行われている。そんな中、野球の米国代表のもとに日本の小学生達から嬉しいプレゼントが届いたようだ。実際の画像を同国代表公式ツイッターが公開し「今朝、元気の出るものがクラブハウスに待っていました」と喜びをつづっている。

野球で決勝トーナメントを戦っている米国代表へ、日本の小学生から素敵な贈り物が届いた。ロッカールーム内に掲出されたのは、米国の国旗がデザインされた巨大な布に「You can do it! Come on, to the top!(あなたたちならできる! 頂点へ、さあ!)」の文字がつづられたもの。横浜市立元街小学校の子供たちが作ったようだ。

布地には「応援しています」「最後まで全力で頑張ってください」「金メダル目指して頑張って」などと一人一人の寄せ書きがつづられている。かわいい招き猫もデザインされた実際の写真を米国代表公式ツイッターが公開。「今朝、元気の出るものが私たちのクラブハウスに待っていました。これを描いてくれた横浜市立元街小学校の皆さん、ありがとうございます!」と文面で感謝と喜びを記していた。(THE ANSWER編集部)