ジェームズ・ガン監督による『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』の公開を前に、本作のレビューを荒らすちょっとしたレビューボムが投下されている。しかしジェームズ・ガンはこれについてそれほど心配していない。

レビューボムとは、一部の集団がユーザーレビューサイトに必ずしも映画やゲームの質とは関係のない理由で意図的にネガティブなレビューを書き込む行為のことを指す。本作が米国の劇場とHBO Maxで公開されるのは8月6日で、公開前にもかかわらず、現在こういった行為が発生しているようだ。

本作がレビューボムの被害に遭う理由は不明だが、ジェームズ・ガンはファンに対し「大丈夫だ」と冷静な反応を示している。

I’ll live - stuff like this means nothing in the big picture. (And important to point out most the SnyderCut fans have been supportive, it’s only a few who feel it’s worthwhile spending their time doing stuff like this.)