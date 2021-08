先週末(7月30日〜8月1日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、ディズニーランドの人気アトラクションから誕生した映画『ジャングル・クルーズ』が興行収入3,501万8,731ドル(約39億円)で首位デビューを果たした。主人公の船長を演じたのは、ロック様ことドウェイン・ジョンソン。2,500万ドル〜3,000万ドル(約28億円〜33億円)と予想されていたオープニング興収を上回る上々の滑り出しだ。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル110円計算)

海外興収を合わせた世界興収は6,264万8,731ドル(約69億円)で、ディズニープラス プレミア アクセスでも別途3,000万ドル(約33億円)を売り上げた。先日、米ディズニーが契約を破って『ブラック・ウィドウ』をディズニープラス プレミア アクセスでも同時公開したために劇場での興収が振るわず、損害を被ることになったとスカーレット・ヨハンソンが同社を提訴したことで、ディズニーの同時配信戦略はあらためて注目の的となっている。『ブラック・ウィドウ』は海賊版なども出回って公開2週目で大きく数字を落とすことになったが、『ジャングル・クルーズ』は果たして……?

3位には、「ガウェイン卿と緑の騎士」を題材にした中世ファンタジー『ザ・グリーン・ナイト(原題) / The Green Knight』が興収674万5,121ドル(約7億円)で初登場した。主演はデヴ・パテル。マット・デイモン主演のクライムドラマ『スティルウォーター(原題) / Stillwater』は興収518万8,150ドル(約6億円)で5位デビューとなった。海外で殺人容疑で逮捕された娘を救うため、奮闘する父にマットがふんした。トム・マッカーシー監督にとって、アカデミー賞作品賞に輝いた『スポットライト 世紀のスクープ』以来となる劇場公開作だ。(編集部・市川遥)

7月30日〜8月1日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『ジャングル・クルーズ』

2(1)『オールド』

3(初)『ザ・グリーン・ナイト(原題) / The Green Knight』

4(3)『ブラック・ウィドウ』

5(初)『スティルウォーター(原題) / Stillwater』

6(4)『スペース・プレイヤーズ』

7(2)『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』

8(5)『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』

9(6)『エスケープ・ルーム:トーナメント・オブ・チャンピオンズ(原題)/ Escape Room: Tournament of Champions』

10(8)『ザ・フォーエバー・パージ(原題) / The Forever Purge』