『S.W.A.T.』シェマー・ムーア、シーズン4はチーム内の仲間意識や対立も描かれ多様な方向に展開する

米CBSの人気アクションドラマ『S.W.A.T.』。ダニエル・"ホンドー"・ハレルソン役で主演を務めるシェマー・ムーアのインタビューが到着した。いよいよ日本で放送開始されるシーズン4の見どころなど語る。

──コロナ禍でのシーズン4の撮影はいかがですか?

TVシリーズの中では、『S.W.A.T.』がコロナ禍で最初に撮影を再開した作品だと聞いている。僕たちはモルモットだなんて冗談を言い合っているよ。「『S.W.A.T.』で実験して他の番組もどうするか決めれば良い」ってね。でも撮影は順調に進んでいて、そのことを誇りに思っている。

実際、厳しいルールに従っているんだ。(昨年)8月初旬に撮影が開始した時には、キャストとともに週3回、火曜、木曜、土曜日に検査を受けていた。でも、『S.W.A.T.』はアクションシーンで接触が多いこともあり、時には安全のために毎日検査を受けている。1日に1回の時もあるし、2回検査することもあるんだ。

そして、撮影の仕方も工夫されていて、150〜200人のスタッフが3つのチームに分かれて撮影をしている。撮影中もソーシャルデイスタンスを保って、カメラが回っていない時はマスク着用が義務付けられているよ。撮影スタッフはマスクとフェイスシールドに加えて、青と緑のレインコートのような防護服と手袋も身につけて、できる限りの対策を取ってみんなの安全を守っているんだ。



──シーズン4の見どころを教えてください。

シーズン4は、世の中の現状をそのまま取り入れたエピソードになっている。『S.W.A.T.』のスリル満点の楽しいアクションや例のテーマソングも健在だけれど、現実に起きていることをストーリーに取り込んだ。これまでも学校での銃乱射、麻薬取引、警官の自殺、人身売買など社会問題を扱ってきたけど、2020年はコロナや人種差別による悲劇が起こり世界中の関心を集めた。これらは間違っていて決して起こってはならないことなんだ。僕らはみんな同じ人間で、黒人、白人、アジア系、ラテン系、肌の色は関係ない。目で色は見えるけれど、色ではなく人間そのものを見るべきだ。『S.W.A.T.』ではそのことを伝えようとしている。

そして、シーズン4の第1話ではまさにジョージ・フロイドや1992年のロサンゼルス暴動のことを取り上げる。ロスの暴動で警官に暴行を受けたロドニー・キングと、その28年後に同じく警官の暴行によって起きてしまったジョージ・フロイドやブリオナ・テイラーらの死を扱ったエピソード。また事件に対する抗議運動や黒人と警察の分断についても語られるんだ。黒人のホンドーが警察官として公正に前向きに変化を求めて黒人コミュニティーを救おうとする。警察と一般市民の分断、そして今アメリカや世界で何が起こっているのか描くんだ。すごく大胆な試みだけれど、とても大切なことで、『S.W.A.T.』はこの物語を語るのにぴったりの番組だと思う。なぜなら、僕らはニュースで毎日目にする警察のユニフォームを着て演じているから。そして視聴者に思いが通じ、そこから学んでもらい、共感を誘い、みんなの一体感が得られることを望んでいる。多くを求めているようだが、とても意義のあることなんだ。



──第1話以外では?

今シーズンもとても楽しくてエキサイティングな内容になっているよ。引き続きアクションもすごい。ホンドーは警官でいることに葛藤を覚え、家族もダリルのことで苦しむことになる。彼の父親が現れて緊迫した状況になってしまうんだ。そして、ホンドーは黒人の警官として、警察の体制を変えていけるか悩む。チーム内の仲間意識や対立も描かれ、ストリートの母親もまた登場する。多様な方向にストーリーが展開するけれど、それぞれのエピソードはスリリングで楽しく、かつ人々の心に響くような意味のある力強いメッセージが含まれている。

──東京で撮影したエピソード(シーズン3第13話「液体らしく」)は、とても評判が良かったです。実際の撮影はどうでしたか?

すごく楽しかった! 雨が降って寒かったけれど、東京で撮影できて本当に良かった。これまでのキャリアでも色んなことをやらせてもらって、とても恵まれていて感謝しているけれど、こんなことが実現するなんて...。渋谷の交差点とか日本で撮影ができるなんて、通常では考えられないことなんだ。まさに夢が叶ったよ。みんなすごく親切で、食べ物も美味しかったし、東京は実に素敵な場所だ。こんなに素晴らしいことが自分の人生で起きるなんて、想像できなかったけれど、日本のみんなが実現させてくれたね。



──日本でシーズン4の放送を心待ちにしているファンに、メッセージをお願いします。

日本のファンのみんな、シェマーだよ。スーパー!ドラマTVで、過去3シーズンにわたって応援してくれて感謝している。これから放送されるシーズン4はすごい内容になっている。そして、2019年は東京で『S.W.A.T.』の撮影をさせてくれて本当にありがとう。長年の夢が叶った瞬間だ。みんな優しくて僕たちに良くしてくれた。まさに特別な体験だった。シーズン4も素晴らしい内容になっているから絶対見てね!

いつも応援ありがとう! また近いうちに会おう!

『S.W.A.T.』シーズン4(全18話)は、8月20日(金)22:00よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて独占日本初放送。

(海外ドラマNAVI)

『S.W.A.T.』シーズン4 ©2020, 2021 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.