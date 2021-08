タイドラマ『I’m Tee, Me Too/アイム・ティー、ミー・トゥー』が9月1日(水)0時から、動画配信プラットフォームのTELASA(テラサ)にて見放題番組として一挙配信される。さらに『TharnType2 -7Years of Love-』のスペシャルエピソードも9月16日(木)0時から最速で見放題配信されることが発表された。

『TharnType2 -7Years of Love- スペシャルエピソード』 Me Mind Y Co.,Ltd. & Triple Eight Entertainment Co.,Ltd. (c)all rights reserved

『I’m Tee, Me Too/アイム・ティー、ミー・トゥー』は、2020年9月よりタイ本国で放送された作品で、全員名前にTee(ティー)がつくワケあり男子6人の話で、ハプニング続きのシェアハウスでの共同生活を描くハートフルコメディドラマ。

『I’m Tee, Me Too/アイム・ティー、ミー・トゥー』 (c)GMMTV Company Limited

テレビ朝日主催で開催中のタイ俳優の展示会『GMMTV EXHIBITION in JAPAN』でフィーチャーされた4組の俳優ペアから、『SOTUS』シリーズのクリスとシントー、『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』のオフとガン、そして『Dark Blue Kiss ~僕のキスは君だけに~』のテイとニューが6人のTeeを演じる。

『TharnType2 -7Years of Love- スペシャルエピソード』 Me Mind Y Co.,Ltd. & Triple Eight Entertainment Co.,Ltd. (c)all rights reserved

また『TharnType2 -7Years of Love-』は、『TharnType/ターン×タイプ』で「一生一緒にいよう」と誓い合った2人の7年後を描いた続編で、スペシャルエピソードでは2人の結婚式が描かれている。