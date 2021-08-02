2日午前9時37分頃、島根県東部を震源とするマグニチュード4.3の地震が発生し、広島県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

2日午前9時37分頃、広島県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は島根県東部(北緯35.1度、東経133.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆広島県
庄原市
【震度2】
◆鳥取県
日南町
◆島根県
安来市　雲南市　奥出雲町　川本町　島根美郷町　邑南町
◆岡山県
新見市　真庭市
◆広島県
広島三次市　神石高原町
◆香川県
観音寺市
【震度1】
◆鳥取県
米子市　境港市　日吉津村　鳥取南部町　伯耆町　鳥取日野町　江府町
◆島根県
松江市　出雲市　飯南町　浜田市　益田市　大田市　江津市
◆岡山県
新庄村　鏡野町　岡山北区　倉敷市　玉野市　笠岡市　高梁市　浅口市　里庄町　矢掛町
◆広島県
安芸高田市　安芸太田町　北広島町　三原市　尾道市　福山市　広島府中市　広島西区　広島安芸区　大竹市　府中町
◆山口県
阿武町　下関市
◆香川県
多度津町　高松市　土庄町
◆愛媛県
上島町