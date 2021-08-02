広島県で震度4の地震 津波の心配なし
2日午前9時37分頃、島根県東部を震源とするマグニチュード4.3の地震が発生し、広島県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。
地震の概要
2日午前9時37分頃、広島県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は島根県東部(北緯35.1度、東経133.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
震度3以上が観測された市町村
【震度4】
◆広島県
庄原市
【震度2】
◆鳥取県
日南町
◆島根県
安来市 雲南市 奥出雲町 川本町 島根美郷町 邑南町
◆岡山県
新見市 真庭市
◆広島県
広島三次市 神石高原町
◆香川県
観音寺市
【震度1】
◆鳥取県
米子市 境港市 日吉津村 鳥取南部町 伯耆町 鳥取日野町 江府町
◆島根県
松江市 出雲市 飯南町 浜田市 益田市 大田市 江津市
◆岡山県
新庄村 鏡野町 岡山北区 倉敷市 玉野市 笠岡市 高梁市 浅口市 里庄町 矢掛町
◆広島県
安芸高田市 安芸太田町 北広島町 三原市 尾道市 福山市 広島府中市 広島西区 広島安芸区 大竹市 府中町
◆山口県
阿武町 下関市
◆香川県
多度津町 高松市 土庄町
◆愛媛県
上島町