¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¡Ù´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥ºº£½©ÊüÁ÷¡¡¡Ø02¡Ù¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê
¡¡2014Ç¯¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ç¥¸¥â¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥¸¥Õ¥§¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£½©ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥´¡¼¥¹¥È¥²¡¼¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë3ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó
¡¡º£½©¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¿·¤¿¤Ë¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥´¡¼¥¹¥È¥²¡¼¥à¡Ù¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È»Ñ¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¥¬¥ó¥Þ¥â¥ó¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥ó¡¢¥¢¥ó¥´¥é¥â¥ó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·ºî±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼02¡Ù¤ÎËÜµÜÂçÊå¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Ä¶ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Á°ºî¡ØLAST EVOLUTION å«¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ëÅÄ¸ýÃÒµ×¤ÈÂçÏÂ²°¶Ç¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¾¯Ç¯¤È¥Ç¥¸¥â¥ó¡£¸ø³«»þ´ü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤âÌ¤È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÌÚ²¼ÍÛ²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Öº£ÅÙ¤Î±Ç²è¤Î¼ç¼´¤Ï¡Ø02¡Ù¤Î¤ß¤ó¤Ê¡ª¡¡ÂçÊå¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂÀ°ì¤¿¤Á¤È¤ÏÊÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤´»þÀ¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤±¤ó¤¸¤µ¤ó¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥´¡¼¥¹¥È¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æº£½©¤è¤êÊüÁ÷¡£