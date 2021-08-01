14ºÐ¡¦¾ëÉ°Íù¡¢13ºÐ¡¦À¾Ìð³ñÁª¼ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾ëÉ°Íù¡Ê14¡Ë¡¢¼ò°æÂçÃÏ¡Ê15¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÅÔ²ñ¤Î¥È¥à¡õ¥½¡¼¥ä¡Ù¸ø³«µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ä¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç»²²Ã¤·¤¿ËÜÅÄÍã
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¿ËÞ¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤ÊÃæ³ØÆóÇ¯À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤âÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÆâÆ£Æâ¿Í¡Ê¤Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤Ê¤¤¤È¡Ë¤È¡¢³Ø¹»»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î½¨ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ìÂçºâÈ¶¡ÈÎµ²¦¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¤¢¤ëÎµ²¦ÁÏÌé¡Ê¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¡¦¤½¤¦¤ä¡Ë¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î2¿Í¤¬¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥²¡¼¥à¡É¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿äÍý¤ÈËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ò°æ¤¬¡ÖÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾ë¤Ï¡Ö¶¥±Ë¤Ç¤ÏÂç¶¶Íª°ÍÁª¼ê¤¬2´§¤Ç¡Ø¶â¥á¥À¥ë¤À¡Á¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢À¾Ìð³ñ¡Ê¤â¤ß¤¸¡ËÁª¼ê¤¬ÆüËÜ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î13ºÐ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¾ë¤Ï¡Ö¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤Ê¤Î¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ë¤Ï¡Ö2¿Í¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊä¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ææ²ò¤¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¼ò°æ¤â¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤éÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£