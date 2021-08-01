¶¯´¯ºá¤ÇÂáÊá¤Î¸µEXO¤Î¥¯¥ê¥¹¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¼Â·º¤À¤È²¿Ç¯? ²áµî¤Ë¤Ï¶Ë·º¤â!!
¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×EXO¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¡ÊÃæ¹ñÌ¾¥¦¡¼¡¦¥¤¡¼¥Õ¥¡¥ó=¸âËòËÞ¡Ë¤¬¶¯´¯ºá¤ÇÃæ¹ñ¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÇÀÅªË½¹Ôºá¤ÏºÇÂç¤Ç¶Ë·º(=»à·º)¤Þ¤Ç¼¹¹Ô²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÁÜºº¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅªË½¹Ô¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÌ·º¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¤ÏÃæ²Ú·÷¤Ç³èÆ°Ãæ¤ÎÃæ¹ñ·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÇÚ½Ð¤ÎEXO-M¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌóÌµ¸úÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ë´±±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¤Î¹ñÀÒ¤¬¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂ°ÃÏ¼çµÁ¡Ê¹ñÀÒÉÔÌä¤Î¼«¹ñ·ºË¡Å¬ÍÑ¡Ë¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤òÃæ¹ñ·ºË¡¤Ç½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï7¿Í°Ê¾å¡×¸µEXO¥¯¥ê¥¹¤ËÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ
Ãæ¹ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç¤Ç¶Ë·º(=»à·º)¤Þ¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ·ºË¡Âè236¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ËË½ÎÏ¡¢¶¼Ç÷¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¼êÃÊ¤Ç¶¯´¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3Ç¯°Ê¾å10Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤¬µá·º¤µ¤ì¤ë¡£
À¹Ô°ÙÂÐ¾Ý¼Ô¤¬14ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¹ç°Õ¤Î²ÄÈÝ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»à·º¤òÀë¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¹ñºÇ¹â¿ÍÌ±ºÛÈ½½ê¤Ï¼ÂºÝ¡¢²áµî¤Ë½÷»Ò»ùÆ¸7¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Ë»à·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î31Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÌµþ»Ô¸ø°Â¶É¡¦Ä«ÍÛÊ¬¶É¤ÏÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼=Ãæ¹ñÈÇSNS¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¸â¡ßËÞ¤¬²¿ÅÙ¤â¼ã¤¤½÷À¤òÍ¶°ú¤·¤ÆÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¸½ºß¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¤Î¸â¡ßËÞ¤ò¶¯´¯ºá¤Ç·º»ö¹´Î±¤·¡¢»ö·ïÁÜºº¶ÈÌ³¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ ·º»ö¹´Î±¤ÏÂáÊá¤ËÅö¤¿¤ë¹´Â«Á¼ÃÖ¤À¡£
¥¯¥ê¥¹¤ÎÀÅªË½ÎÏµ¿ÏÇ¤Ï¡¢Èà¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿ÅÔÈþÃÝ¡Ê¥É¥¥¡¦¥á¥¤¥Á¥å¡¢18ºÐ¡Ë¤ÎË½Ïª¤òµ¡¤Ë¿åÌÌ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅÔÈþÃÝ¤Ï7·î18Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¤¬ÀÅª´Ø·¸¤Î¤¿¤á¤Ë½÷À¤òÍ¶ÏÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤¬8¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌ¤À®Ç¯¼Ô¤¬2¿Í¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¤ÏÀ´Ø·¸¸å¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ50Ëü¸µ¡ÊÌó8835Ëü¥¦¥©¥ó¡Ë¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥ê¥¹Â¦¤Ï¡¢ÅÔÈþÃÝ¤¬Ë½Ïª¤¹¤ë¤È¶¼Ç÷¤·¤Æµð³Û¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èº¾µ½ÍÆµ¿¤Ç¹ðÁÊ¤·¤¿¡£¸ø°Â¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¤ÎÀÅªË½ÎÏµ¿ÏÇ¤ÈÅÔÈþÃÝ¤Î¶²³åÍÆµ¿¤ÎÁÜºº¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ø°Â¤ÏÀè·î22Æü¡¢ÅÔÈþÃÝ¤òº¾¾Î¤·¤¿ÃËÀ¤¬¥¯¥ê¥¹¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Ç²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎµÄÏÀ¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¹¹ð¶È³¦¤ÏÁá¤¯¤â¥¯¥ê¥¹¤«¤é¼ê¤ò°ú¤»Ï¤á¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¤ò¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹ð¤òÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï·ÀÌó½ªÎ»¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£