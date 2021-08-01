¿åÃ«È»¤¬¸ì¤ë°ËÆ£ÈþÀ¿¤È¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¥¹·ëÀ®ÈëÏÃ¡É¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬°ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¡ÖÈ»¤ÈÈþÀ¿¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò¸«¤¿¤¤¡×
¡¡Á°²ó¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âîµå¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¿åÃ«È»¡£¤½¤Î¿åÃ«¤Ë¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ç¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¾ëÅç½¼»á¤¬Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ºÃÀÞ¤«¤é¤ÎÉü³è¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤à°ËÆ£ÈþÀ¿¤È¤Î±ï¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬ ÊÌºý¡Ø´ñÀ×¤Î¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¡×ºÆ¤Ó¡Ù¡×¤è¤ê¡ÊÆâÍÆ¤Ï7·î5ÆüÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿4Ëç¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¶»¤Ë¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿»þ¡¢500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï5Ç¯¶á¤¤ºÐ·î¤¬Î®¤ì¤¿º£¤â¡¢¿åÃ«È»¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂîµå¤Ï½÷»Ò¤Ë¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¡¢¥ê¥ª¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÃË»ÒÂîµå¤ÎÌ¤Íè¤Ï±Ê±ó¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆîÊÆÂçÎ¦¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜÂîµå³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿27ºÐ¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢ÆüËÜÂîµå»Ë¾å½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç¤â·è¾¡¤ÎÃæ¹ñÀï¤â´Þ¤á¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤ò¤¢¤²¡¢¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í¡¹¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤ÇÂîµå³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÇÏÎ¶¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È·«¤ê¹¤²¤¿Á¡ºÙ¤Ë¤·¤ÆÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ï¡È¿À¥é¥ê¡¼¡É¤È¾Þ»¿¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤âÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂîµå¤òÌîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¶¥µ»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Âîµå¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤È¡¢½êÂ°¤¹¤ëÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤ò½éÂå²¦¼Ô¤ËÆ³¤¡¢¼«¿È¤Ï¥·¡¼¥º¥óMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤È¤¤¤¦14ºÐÇ¯²¼¤ÎºÍÇ½¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Àè¶î¼Ô¤Îââ»ý¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤è¤¦¤ä¤¯¸½¤ì¤¿¸å·Ñ¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âîµå¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¿åÃ«¤Ï¾ï¤Ë¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ª¤Î¸å¤â²ø²æ¤äÌÜ¤ÎÉÔÄ´¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ½è¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¿´¤ÎÄì¤Ë¥ê¥ª¤Ç¤ÎÃ£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÏÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÇºòÆü¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Âîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ì¤ê¸ý¤äÉ½¾ð¤«¤é¤Ïµ¤Éé¤¤¤ä¶ÛÄ¥¡¢ÉÔ°Â¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÂîµåÀìÌç»ï¤Ï¤½¤Î¿´¶¤Ë¡ÖÂÙÁ³¼«¼ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸É¹â¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Å·ºÍÈ©¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡È¥á¥À¥ë¸ú²Ì¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ê¥ª¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÃÄÂÎÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µÈÂ¼¿¿À²¤Ï¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥ª¤Î¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥ª¤Î¿åÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡Â©¤Å¤«¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ÷Î¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÏÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö¥ê¥ª¤ÎËÍ¤¬ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤Îµ²±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç½ÎÏ¤òÉáÄÌ¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é4Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤¿½àÈ÷¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤ò½é¤á¤Æ°®¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿½àÈ÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Éã¿Æ¤Î¿®Íº¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÃÏ¸µ¤ÎËÅÄÄ®Âîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ç5ºÐ¤Î»þ¤ËÂîµå¤ò»Ï¤á¤¿¿åÃ«¤Ï14ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ØÅÏ¤ê¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÅ·À¤Î½À¤é¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡17ºÐ7¥«·î¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤¬ÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤â¡¢2008Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¹½£Âç²ñ¡ÊÃÄÂÎÀï¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼º°Õ¤ÎÆü¡¹
¡¡¤À¤¬¡¢Å·ºÍ¤Î¾Î¹æ¤È¤È¤â¤ËÂîµå³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡19ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿08Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç3²óÀïÇÔÂà¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¶þ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÏÂè3¥·¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ËÄ©¤ß¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢4²óÀï¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥á¥¤¥¹¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ËÉÔ³Ð¤ò¤È¤ê¡¢ÃÄÂÎÀï¤â½à¡¹·è¾¡¤Ç¹á¹Á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÌµþ¤Î»þ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤â20°Ì°Ê²¼¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÂçÎ¦Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¥á¥À¥ë¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¼Â´¶¤â¼«¿®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»î¹çÁ°Æü¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤ÈÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿ÌîÁáÌð¹á¡¢Ê¡¸¶°¦¡¢ÀÐÀî²Â½ã¤Î3¿Í¤¬ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£µ¢¹ñ»þ¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÃË»Ò¤Ï·Á¤À¤±¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿åÃ«¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ½Ëº×¥à¡¼¥É¤Ë¤ï¤¯¶õ¹Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¹¹¤Ê¤ë¼º°Õ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÇµå¤Î°ÒÎÏ¤òÁý¤¹¤¿¤á¡¢¥é¥Ð¡¼¤ËÊä½õºÞ¤òÅÉ¤ê¹þ¤ß¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¸å²Ã¹©¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤ò¹ðÈ¯¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¡¢È¾Ç¯¶á¤¯¤â¥é¥±¥Ã¥È¤ò°®¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¤ÎÆ°¤¤ÏÆß¤¯¡¢ÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤È¤Î°Õ¼±¤Îº¹¤Ë¸ÉÎ©´¶¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿åÃ«¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤«¤éÉüµ¢Ä¾¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃ°±©¹§´õ¤ËÇÔ¤ì¡¢Á°Ç¯¤ÎµÈÂ¼¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸åÇÚ¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉé¤ÎÏ¢º¿¤ÏÂ³¤¡¢13Ç¯5·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥Ñ¥êÂç²ñ¡Ê¸Ä¿ÍÀï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç½é¤Î½éÀïÇÔÂà¤È¤¤¤¦¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÃ«¼«¿È¤¬¡Ö°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¡Ö·Ý½ÑÅª¡×¤È¾Þ»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸å¿Ø¤Ç¤Î¥é¥ê¡¼¤µ¤¨ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¿åÃ«¤ÎÂîµå¤ÏÈþ¤·¤¤¤¬¡¢¹¶¤á¤¬ÃÙ¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã°±©¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°¿ØÂ®¹¶¤Î¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡½¡½¤È¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¸¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤Ã¤¿¤Î2¡¢3²óÉé¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¤¤Êý¸þ¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âîµå¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤ÈËÜµ¤¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤·¡¢¤³¤ÎºÃÀÞÂÎ¸³¤òÎÈ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥ª¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¡Ö½àÈ÷¡×¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¤¯°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤É¤óÄì¤Î¾õÂÖ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂîµå¤ò¤ä¤á¤¿¤é°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¡×
¡¡¿åÃ«¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£Îý½¬´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¡¢13Ç¯9·î¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤¿¤Î¤À¡£Å°Äì¤·¤¿¼«¸Ê´ÉÍý¤òµá¤á¤é¤ì¤ë°Û¹ñ¤Î¥×¥í¥Á¡¼¥à¤ÇÂÎ¤ò¹Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í·ÀÌó¤·¤¿î¹·ú¿·¡Ê¤¤å¤¦¤±¤ó¤·¤ó¡Ë¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Ç¡Ö¥Á¥¡¼¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂæ¾å¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥ì¥·¡¼¥Ö¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿³Ð¸ç¤È¸¦ïÓ¤Î·ë²Ì¡¢¿åÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¶ÃÃ²¤¹¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤òÂçÉñÂæ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ëÍ¦µ¤¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï°ìËÜ¤Î¥ß¥¹¤¬Ì¿¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÁª¼ê¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤ª¤«¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤¿¡£¤À¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¾¡¤Æ¤¿¤·¡¢¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤È1Ç¯¡£À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤òÃË»ÒÂîµå¤Ë½¸¤á¤¿¸ùÀÓ¤ò¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍÛ¤ÎÅö¤¿¤ëÆ»¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à32ºÐ¤Ï¡¢4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃË»ÒÃÄÂÎÀï¤Èº£Âç²ñ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£
¡ÖÃÄÂÎÀï¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÄ¥ËÜ¤¬2ÅÀ¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÈÃ°±©¤Ç¤¢¤È1ÅÀ¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯Å¸³«¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£Ä¥ËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ï½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜÂîµå³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ê¥ª¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶â¥á¥À¥ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡½¡½¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê20¡Ë¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÄÉã¤ÎÌ´
¡ÖÈ»¤ÈÈþÀ¿¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¿åÃ«¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢14Ç¯¤Ë82ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤Î¶ÇÆó¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢±¿Ì¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¿åÃ«¤¬°ËÆ£¤ÎÂ¸ºß¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ø¤ÎÂîµåÎ±³ØÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¼Â²È¤«¤éÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ËÆ£¤¬Êì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤È¤â¤Ë¼«Âð¤ËÂîµåÂæ¤òÃÖ¤¯Âîµå¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈþÀ¿¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤é1Æü6»þ´Ö°Ê¾åÂîµå¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¡È°ì½ï¤ËÂîµå¤ä¤í¤¦¤è¡É¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ê´Å¤¨¤óË·¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÇØÃæ¤Ë¤È¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡°ËÆ£¤Ï¼«Âð¤ÇÊì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ËÅÄÄ®Âîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬¾ì½ê¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¤è¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¶ÇÆó¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯Å·ºÍ¾¯½÷¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Â¹¤¬¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à»Ñ¤òÌ´ÁÛ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿åÃ«¤â¡Ö¥¸¥å¥ó¡×¡Ö¥ß¥Þ¡×¤Èº£¤âÀÎ¤â²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¦11ºÐÇ¯²¼¤ÎºÍÇ½¤òÆÃÊÌ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ¢¥½¥Õ¥È¥é¥Ð¡¼¡×°Ê³°¤Î¡Ë°Û¼Á¥é¥Ð¡¼¤ò»È¤¦¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯Â¦¤Ë°Û¼Á¥é¥Ð¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈþÀ¿¤Ï¤½¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¯¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤éÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢Áê¼ê¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥ª¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉÝ¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬Èà½÷¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿åÃ«¤¬°ìÌö¡Ö»þ¤Î¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ë¡¢°ËÆ£¤Ï15ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÃÄÂÎÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¿åÃ«¤¬Á¯ÌÀ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½à·è¾¡¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÖ¼ê¤Ç¥Ú¥È¥ê¥µ¡¦¥¾¥ë¥ä¤ÈÀï¤Ã¤¿°ËÆ£¤ÏºÇ½ª¥²¡¼¥à¤ò9¡½3¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½à·è¾¡¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ËÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿åÃ«¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¤Î½÷»Ò¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ËÇÔ¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈþÀ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¯¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÉé¤±¤òÎÈ¤Ë¤·¤¿¤«¤é¡¢¥ê¥ª¤Î¤¢¤È¤ÎÈà½÷¤ÏÃæ¹ñÁª¼ê¤òÅÝ¤»¤ë¼ÂÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ë2¿Í¤Î¥Ú¥¢¤Ï20Ç¯3·î¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£µö¥¥ó¡¦Î»í¥Ö¥ó¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤äÎÓ¥¤¥ó¼ô¡¦Å¢×ÞÀÅ¤ÎÂæÏÑ¥Ú¥¢¡¢Íû¾°Þ¬¡¦ÅÄ»Ö´õ¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤Ê¤É¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤¬¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï70¡ó¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤â20¡ó¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢¶»¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¼«¿®¤ò¿ô»ú¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÈþÀ¿¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁÈ¤à½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ÃË»ÒÁª¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£2¿Í¤Î´¶À¤¬¤¦¤Þ¤¯¶Á¤¤¢¤¨¤Ð¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÈþÀ¿¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥ê¥ª¤Ç¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶â¥á¥À¥ë¤ò¶»¤Ë¤«¤±¤¿»þ¤Î´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡Ä
¡¡¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉ÷·Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂç²ñ¤òÃæ»ß¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö14ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢ÇùÁ³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤¬Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ª¤ÇÂîµå¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ¤Ç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇËÍ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÄ©¤àÆüËÜÂîµå³¦¤Î»êÊõ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ¾ëÅç ½¼
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2021Ç¯8·î9Æü¹æÊÌºý ·ÇºÜ