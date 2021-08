Apple製品のプロトタイプや試作品を収集しているApple Demo氏(@AppleDemoYT)が、生産検証試験前段階のiPod touch(第4世代)の画像をTwitterに投稿しました。

Apple Demo氏(@AppleDemoYT)によれば、strong>iPod touch(第4世代)の試作品は転売サイトで見つけて購入したとのことです。



背面パネルの、連邦通信委員会(FCC:Federal Communications Commission)の認証番号欄は「X」の羅列となっています。



このデバイスには「PrePVT」の刻印があることから、生産検証試験(PVT:Product Validation Test)の前段階のもののようです。







Prototype Apple iPod Touch 4th Generation (PrePVT Stage) with an internal sticker. This iPod was found on a reselling website for extremely cheap, with the seller not knowing what they had. The model, FCC ID and other info are X’d out. This iPod is on stock iOS 4. #appleinternal pic.twitter.com/EohN0NXgDi

— Apple Demo (@AppleDemoYT) July 31, 2021