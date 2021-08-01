µð¿Í¡¦¸¶´ÆÆÄ¡Ö£±¥¤¥Ë¥ó¥°£±£°¼ºÅÀ¡×¤ËÉ½¾ðÆÞ¤é¤»Åê¼ê¸òÂå
¡¡µð¿Í¤¬£±Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°£±£°¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿º£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£±¡½£±¤Î£´²ó¤Ë¥â¥ä¡¢°ÂÃ£¡¢¹ÈÎÓ¤Î£³Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¾ÂÅÄæÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤âÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢Éú¸«¡¢À¾Â¼¡¢Ê¡ÅÄ¤Ë£³Ï¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¡¢£´ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½¡¤È¿ùËÜ¤³¤½ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ô¡½²¬ÅÄ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÆó»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á³ÈÂç¡Ä¡£¤³¤³¤«¤éºÆ¤Ó¥â¥ä¡¢ÂåÂÇ¡¦À¾Ìî¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢»Å¾å¤²¤ËÂ³¤¯¹ÈÎÓ¤Ë£³¥é¥ó¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢¸¶´ÆÆÄ¤â¤¿¤Þ¤é¤ºÅê¼ê¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô£±£³¿Í¤ËÂÐ¤·£¶Ï¢ÂÇ¤ò´Þ¤à·×£¹°ÂÂÇ¤ÇÂçÎÌ£±£°¼ºÅÀ¡£Îý½¬»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÎÉ½¾ð¤âÆÞ¤ê¤¬¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£