¡Ö²£ÉÍÂç»´»ö¡×¡Ö¼éÈ÷¿Ø¤¬¼«ÌÇ¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤Ï£¶¼ºÅÀ¤ÎÎò»ËÅªÇÔËÌ¤ò¤É¤¦Êó¤¸¤¿¡© Æü´Ú¤ÎÈæ³Ó¤â¡ÚÅìµþ¸ÞÎØ¡Û
¡Ö¡È²£ÉÍÂç»´»ö¡É¥¥à¡¦¥Ï¥¯¥Ü¥à¹æ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë£³-£¶´°ÇÔ¡×¡Ê¡Ø´Ú¹ñ·ÐºÑ¡Ù¡Ë
¡Ö¡È¼éÈ÷Êø²õ¡É¥¥à¡¦¥Ï¥¯¥Ü¥à¹æ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë£³-£¶¶þ¿«Éé¤±¡Ä£¸¶¯¤ÇÃ¦Íî¡×¡Ê¡Ønews1¡Ù¡Ë
¡Ö¥¥à¡¦¥Ï¥¯¥Ü¥à¹æ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë£¶¼ºÅÀ»´ÇÔ¡Ä¥á¥À¥ë¤ÎÌ´¤Ï¿å¤ÎË¢¡×¡Ê¡Ø¥¤¡¼¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ù¡Ë
¡¡£··î31Æü¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢U-24´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏU-24¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ë£³-£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥¥à¡¦¥Ï¥¯¥Ü¥à´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Ï¡Ö2012Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°Ê¾å¡×¤òÌÜÉ¸¤ËËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥á¥À¥ë·÷Æâ¤Ë¤¹¤éÆÏ¤«¤º¤ËÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤«¤é·üÇ°¤µ¤ì¤¿¼éÈ÷¿Ø¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¡¢·ë¶É¡¢²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£DF¥Á¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¦¥¯¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿U-24¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Àï¡¢GK¥½¥ó¡¦¥Ü¥à¥°¥ó¤¬Ì£Êý¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë´ÖÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿U-24¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½Àï¤Ê¤É¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤¿¼éÈ÷¿Ø¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤âÁê¼ê¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ß¤á¤é¤ì¤º¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢DF¥«¥ó¡¦¥æ¥ó¥½¥ó¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¤éPK¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØÃæ±ûÆüÊó¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂç²ñ°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤¬£´¼ºÅÀ°Ê¾åµÊ¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡££³ÅÀº¹¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë£°-£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë£°-£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÈÊÂ¤Ö¥¿¥¤µÏ¿¤À¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ä¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ê¤É´Þ¤á¤¿¹ñºÝÂç²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë£²-£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿1996Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë6¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÇÔÂà¤ÎÍ×°ø¤Ë¼éÈ÷¿Ø¤òµó¤²¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥á¥¥·¥³ÀïÂçÇÔ¤ò¡È²£ÉÍ¤ÎÈá·à¡É¤ÈÊó¤¸¤¿¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ï¡Ë¥á¥¥·¥³¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òµö¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Áê¼ê¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤Î£±ÂÐ£±¤ÇÎ¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯²¡¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÆÍ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤Î¿¯Æþ¤Ë¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¥·¥³¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼éÈ÷¤Î¼åÅÀ¤òÇ§ÃÎ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤ò»î¤ßÂ³¤±¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼éÈ÷¿Ø¤¬¼«ÌÇ¤·¤¿¡×¤ÈÄËÎõ¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¥·¥³Àï¤Î»´ÇÔ¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¡Ë¤Î³èÌö¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ù¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤Ç¤¢¤ë¼é¸î¿À¥®¥¸¥§¥ë¥â¡¦¥ª¥Á¥ç¥¢¡¢£²¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥¨¥ó¥ê¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¢£±¥´¡¼¥ë¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥í¥â¤é¤È´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤òÈæ³Ó¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥¥·¥³¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥¯¥Ü¥à¹æ¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Î³èÌö¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Ï»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤ËÈÔ²ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÙ¤ì¤¿¡£¥¯¥©¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñÄ¾Á°¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ËÂå¤ï¤ê¹çÎ®¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ80Ê¬ÄøÅÙ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ë£¶¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÊø¤ì¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢U-24¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤ÎPKÀï¤ÎËö¤Ë¿É¤¯¤â½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿U-24ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤³¤È¤â´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Ã¦Íî¡¢¡ÈÆüËÜ¤Ï¡©¡É¡×¡Ê¡Ø¹ñºÝ¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜÎóÅç¤Ï£´¶¯¤ËÇ®¶¸¡¢´Ú¹ñ¤ÏÂçÇÔ¤ËÊ°ÅÜ¡×¡Ê¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ú¹ñ¡Ù¡Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¾×·âÅªÃ¦Íî¡¢ÆüËÜ¤Ï¿Ê½Ð¡×¡Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤òÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤Ç½ª¤¨¤¿Î¾¹ñ¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ï¼º°Õ¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¾È¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë
¡Ö¼Â¤ÏÆüËÜ¤ò¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥¥à´ÆÆÄ¡¢¼éÈ÷¤Î¼«ÌÇ¤Ç¤à¤Ê¤·¤¯ºÃÀÞ¡×
https://sportsseoulweb.jp/sports_topic/id=32313Ê¸¡¦¹½À®¡ü¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º