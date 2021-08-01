ÁÆÉÊ¡¢¶¯Îõ¤Ê¿²ÊÊSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¡×¡Ö¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¡×¤ÎÀ¼¡¡¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¯Îõ¤Ê¿²ÊÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢Â³Åê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¡×¡Ö¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¡×¡¡ÁÆÉÊ¤Î¶¯Îõ¤Ê¿²ÊÊSHOT¤ËÈ¿¶Á
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÁÆÉÊ¤¬¡Öº£Æü¤Î¿²ÊÊ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÁÆÉÊ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë5²óÏ¢Â³¤Ç¿²ÊÊ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¿²ÊÊÅê¹Æ¤¬ºÇ¤â¹Ó¤ì¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Öº£Æü¤Î¤¬1ÈÖ¤¨¤°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤Û¤«¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í¡×¡Ö¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¤«¤è¡ª¡×¡ÖÄ»¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¢¡¼¥È¤«¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Çî»Î´¶¤Ç¤Æ¤ë¡Á¡Á¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¡£¿²¥°¥»Ï¢Åê¤Ë¤â¡ÖºÇ¶á¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¿²ÊÊµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÌÃÎ¥ª¥ó¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¤¤ä¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤ß¤¨¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ª´é¤¤¤Ä¤â¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø¤Ë¤â¡ÖÄÞ¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¿¼ÄÞ¡×¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤ò¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎÉûÈ¿±þ¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸µµ¤¤Ë¿²ÊÊ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É°ÂÅÈ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£°úÍÑ¡§¡ÖÁÆÉÊ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷soshina9¡Ë