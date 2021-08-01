BMXÃæÂ¼ÎØÌ´¡¡¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡¡¿·µ»À®¸ù¤â5°Ì¡¢Âç¥±¥¬¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¸ÞÎØ¤ÇÀÑ¶Ë¥È¥ê¥Ã¥¯ÈäÏª
¡¡¡þÅìµþ¸ÞÎØÂè10Æü¼«Å¾¼ÖÃË»ÒBMX¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ê2021Ç¯8·î1Æü¡¡ÍÌÀ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¿·¼ïÌÜ¤Î¼«Å¾¼ÖÃË»ÒBMX¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢19Ç¯WÇÕÁí¹ç²¦¼Ô¤ÎÃæÂ¼ÎØÌ´¡Ê19¡á¥¦¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯1st¡Ë¤Ï¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Å·ºÍ¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Æü7·î31Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¿·µ»¤ò²¹Â¸¤·¤Ê¤¬¤é87¡¦67ÅÀ¤Ç2°ÌÈ¯¿Ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¿·µ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢1ËÜÌÜ¤ÏÃåÃÏ¤ÇÂ¤ò¤Ä¤¯¥ß¥¹¤ò¤·¡¢2ËÜÌÜ¤Ç¿·µ»¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢85¡¦10¤Ç¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡19Ç¯4·î¤Ë¹Åç¤Ç¤ÎWÇÕ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢X¥²¡¼¥à¥º¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±11·î¤ËWÇÕ¤ÇÆüËÜÃË»Ò½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼ïÌÜÊÌ¤ÎWÇÕÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ20Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÄ©¤à¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ÇÌ´ÉñÂæ¤Ï1Ç¯±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿Ä¾¸å¤Ëº¸¤«¤«¤È¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢Ìó3¥«·î¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤ê¡¢Æ±¤¸µþÅÔ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎANARCHY¡Ê¥¢¥Ê¡¼¥¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃæÂ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¶Ê¡ÖHIGH¡¡AIR¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯5·î¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê°ñ¾ë¸©¡¦¶Ä®¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»¤Ç¤³¤Î±þ±ç²Î¤òÎ®¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£ÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¼«Å¾¼Ö¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¡Ö¥ê¥à¡×¡£¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼Åßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿02Ç¯2·î9Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢´Á»ú¤Ï¡ÖÎØ¡×¤È¡ÖÌ´¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÃæÂ¼¡¡ÎØÌ´¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤ê¤à¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë2·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£Éã¡¦Ã¤»Ê¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç3ºÐ¤«¤éBMX¤Ë¾è¤ê¡¢5ºÐ¤ÇÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ç¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£17Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½éÂå²¦¼Ô¡¢19Ç¯X¥²¡¼¥àÊÆ¹ñÂç²ñ½àÍ¥¾¡¡¢Æ±9Ç¯WÇÕ¼ïÌÜÊÌÇ¯´Ö²¦¼Ô¡£µþÅÔ¤Ä¤¯¤Ð³«À®¹â½Ð¡¢ºò½Õ¤Ë´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢62¥¥í¡£
¢¦BMX¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¡£20¥¤¥ó¥Á¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¼ÐÌÌ¤ä±ïÀÐ¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ë»÷¤¿¡Ö¥é¥ó¥×¡×¤Ê¤ÉÊ£»¨¤Ê¶ÊÀþ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤¯¤Ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢60ÉÃ´Ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¶õÃæÆ°ºî¡¢²óÅ¾¤Ê¤É¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¶¥¤¦ºÎÅÀ¶¥µ»¡£ºÎÅÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÆñ°×ÅÙ¤äÆÈÁÏÀ¡¢¹½À®¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÃåÃÏ¤Ê¤É¡£Í½Áª¤Ç¤Ï»îµ»¤ò2²ó¹Ô¤¤¡¢2²ó¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤Î½ç°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ï»îµ»¤ò2²ó¹Ô¤¤¡¢2²ó¤Î¤¦¤Á¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ç½ç°Ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£¶¥µ»Ãæ¤Ë¤Ï²»³Ú¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¡£