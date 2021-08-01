¸ÞÎØ´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥ì¡¼¥Ö¥Ã¥¯°ãÈ¿¿ôÈ½ÌÀ¡¡»²²Ã»ñ³Ê¤Ï¤¯Ã¥6¿Í¡¢°ì»þÅª¸úÎÏÄä»ß8¿Í
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÎÉðÆ£ÉÒÏº»öÌ³ÁíÄ¹¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¤Î¥á¡¼¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÃæ´ÖÁí³ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Âç²ñ±¿±Ä¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í½çÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ê¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Îµ¬Â§½¸¡Ë¥×¥ì¡¼¥Ö¥Ã¥¯°ãÈ¿¤Î»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸·½ÅÃí°Õ10¿Í¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤Î¾å¤ËÀÀÌó½ñÄó½Ð¤¬4¿Í¡¢¥¢¥¯¥ì¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¡ÊAD¥«¡¼¥É¡¢Âç²ñ»²²Ã»ñ³Ê¾Ú¡Ë¤Î°ì»þÅª¸úÎÏÄä»ß¤¬8¿Í¡¢AD¥«¡¼¥É¤Î¤Ï¤¯Ã¥6¿Í¤È¤¤¤¦Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡AD¥«¡¼¥É¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñÀÒ¤È±Ñ¹ñÀÒ¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ4¿Í¤È¡¢¼«¿È¤Î»î¹ç¸å¤Ë´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÇÁª¼êÂ¼¤«¤éÌµÃÇ³°½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î½ÀÆ»ÃË»ÒÁª¼ê2¿Í¡£ÉðÆ£»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡Ö°ãÈ¿»öÎã¤Ë¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¤â¥×¥ì¡¼¥Ö¥Ã¥¯½ç¼é¤Î¤ª´ê¤¤¤È¡¢°ãÈ¿»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥Ç¥å¥Ó¸ÞÎØÅý³çÉôÄ¹¤â¡Ö¡ÊAD¥«¡¼¥É¡Ë¤Ï¤¯Ã¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´°÷¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÍ¥Àè¤Ï°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¡£¶¼¤«¤¹¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÃÄê¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áª¼êÂ¼¤ÇÊ£¿ô¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬°û¼ò¤·¤ÆÁû¤®¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉðÆ£»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡Ö30ÆüÌë¤ËÊ£¿ô¤ÎÁª¼êÃÄ°÷¤¬Áª¼êÂ¼¤Î¸ø±à¤Ç°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£