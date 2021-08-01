¶µ»ÕÌò¤¬¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÊÊ¤¢¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¶µ»Õ¤Î³èÌö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¶µ»ÕÌò¤¬¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦ÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡Ãç´ÖÍ³µª·Ã
2°Ì¡¡»³²¼¿¿»Ê
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
1°Ì¤Ï¡ÖÉðÅÄÅ´Ìð¡×¡ª
Âç³Øºß³ØÃæ¤Î1971Ç¯¤ËÃæÌ¶ÅÄ½ÓÃË¡¢ÀéÍÕÏÂ¿Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ö³¤±çÂâ¡×¤ò·ëÀ®¡£Íâ1972Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1973Ç¯È¯Çä¤Î¶Ê¡ØÊì¤ËÊû¤²¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£1979Ç¯¤ËÇ®·ì¶µ»Õ¡¦ºäËÜ¶âÈ¬Ìò¤Ç¼ç±é¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢2011Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥í¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§1949Ç¯4·î11Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
2°Ì¤Ï¡Ö»³²¼¿¿»Ê¡×¡ª
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¤ËÏ·ÊÞ·àÃÄ¤ÎÊ¸³ØºÂ¤Ø¸¦½¤À¸¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¡¢1979Ç¯¤Ë·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼·º»öÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1984Ç¯¤Ë½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÇ®·ì¶µ»Õ¡¦ÂìÂô¸¼£¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¡£°Ê¹ß¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§1951Ç¯12·î16Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§»³¸ý¸©
3°Ì¤Ï¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¡×¡ª
1994Ç¯¤ËÃÏ°è¸ÂÄê¥É¥é¥Þ¡ØÀÄ¤¤²Æ¡Ù¡Ê²Æì¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦½¤À¸¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯¤Ë°¤Éô´²¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØTRICK¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¿·ÊÆ¶µ»ÕÌò¤Ç¼ç±é¤·¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§1979Ç¯10·î30Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§²Æì¸©
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á46°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¶µ»ÕÌò¤¬¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦ÇÐÍ¥¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê»³²¼ ¿¿»Ê|1951/12/16À¸¤Þ¤ì|ÃËÀ|»³¸ý¸©½Ð¿È¡Ë
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§2,008É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2021Ç¯3·î30Æü¡Á2021Ç¯4·î13Æü