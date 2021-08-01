¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù11.19ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«·èÄê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¡Ê1986¡Ë¤Î35Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢11·î19Æü¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2¼ïÎà¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä¤ê·ô¤¬8·î6Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä¤ê·ô¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2¼ï
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø³«±ä´ü¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜºî¡£2021Ç¯¤Ï´ñ¤·¤¯¤âÁ°ºî¤Î¸ø³«¤«¤é35¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯À¤³¦Ãæ¤Î¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë5·î13Æü¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¥È¥à¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¸åÈ¾¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃ¤ËÁÛ¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢8·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¡Ê¢¨°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤¬È¯Çä³«»Ï¡£2¼ïÎà¤Î·ôÌÌ¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¹¤¤Âç¶õ¤ÈÀïÆ®µ¡¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëËÜºî¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÍÜÀ®³Ø¹»¡È¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡É¤Ë¡¢Å·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ÏÉã¤È¿ÆÍ§¤ò¶õ¤Ç¼º¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶õ¤Î¸·¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥È¥à¡Ë¡£¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤Ï¼é¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢Àï¤¦¤³¤È¤Î¸·¤·¤µ¤ò¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤¬¡¢·±ÎýÀ¸¤é¤Ï¤½¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê»ØÆ³¤Ëº¤ÏÇ¤·È¿È¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤ÎÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¥°¡¼¥¹¤ÎÂ©»Ò¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Æ¥é¡¼¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢·±ÎýÃæ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Éã¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤òº¨¤ß¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï11·î19Æü¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£