¥È¥è¥¿¿··¿¥¢¥¯¥¢¡¢µì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤Ë¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡©
Ä¹¤é¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¡ª¥¢¥¯¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡¡2011Ç¯¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Ï2021Ç¯7·î19Æü¤Ë2ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¿··¿¥¢¥¯¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤é¤¯½éÂå¥¢¥¯¥¢¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½éÂå¥¢¥¯¥¢¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁÖ²÷¤Ê²ÃÂ®´¶¤ä·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·µì¥¢¥¯¥¢¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¡© ¼Ì¿¿¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ê36Ëç¡Ë
¡¡1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á¤ÎWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï29.8km¡¿L¡ÊL¥°¥ì¡¼¥É¡¦2WD¡Ë¤ò¼Â¸½¡£
¡¡½éÂå¥¢¥¯¥¢¤Ï¡¢È¯Çä¤ÎÍâ2012Ç¯¤ËÅÐÏ¿¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç2°Ì¡Ê26Ëü6567Âæ¡Ë¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë2013Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Î3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÄãÇ³Èñ¤È¤¤¤¦Æü¾ï»È¤¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿1Âæ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇä¤ì¶Ú¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ï¡¢ÈÎÇä»þ´ü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖL¡×¡ÖS¡×¡ÖG¡×¡ÖCrossover¡×¡ÖGR Sport¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥¢¥¯¥¢¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦A»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¯¥¢Ì¥ÎÏ¤ÏÇ³Èñ¤È¥µ¥¤¥º´¶¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áö¹Ô¤Ç¤â¤È¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢2¿Í°Ê¾å¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²ÃÂ®¤¬°¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿Â²ó¤ê¤¬¹Å¤¯¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿¥¢¥¯¥¢¤Ï¡¢½éÂå¥¢¥¯¥¢¤ÎÆÃÄ§¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËèÆü¤ò³Ú¤·¤¯¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê´Ä¶ÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ï¡ÖB¡×¡ÖX¡×¡ÖG¡×¡ÖZ¡×¤Î4¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢½éÂå¥¢¥¯¥¢¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖCrossover¡×¤ä¡ÖGR Sport¡×¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸åÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´¹â4050mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´Ä¹1485mm-1505mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÂå¤è¤êÁ´¹â¤¬Ìó30mm¹â¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬ÀèÂå¤è¤ê¡Ü50mm±äÄ¹¤µ¤ì¤¿2600mm¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤â¹¤¯¤Ê¤ê¡¢µï½»À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥È¥è¥¿¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤ÈÆ±¤¸1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¤ß¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ä¥Ð¥¤¥Ý¡¼¥é·¿¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇÅÅÃÓ¤¬¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï33.6km¡¿L¤«¤é35.8km¡¿L¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç½éÂå¥¢¥¯¥¢¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢10.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÄäÅÅ¤Ç¤âÅÅ¸»¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ëÈó¾ï»þµëÅÅ¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¿Ê²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö²Á³Ê¤Î³ä¤ËÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¡ª Áá¤¯¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¢¥¯¥¢¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀèÂå¥¢¥¯¥¢¤«¤é¿··¿¥¢¥¯¥¢¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤Þ¤À¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡ØÍ½Ìó¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿··¿¥¢¥¯¥¢¤ò¸«¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢ÀèÂå¥¢¥¯¥¢¤Çµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸åÀÊ¤Îµï½»À¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¼Á´¶¤Ê¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¯¥¢¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¥¢¥¯¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¤Î²¦¼ÔÃ¥´Ô¤Ë´üÂÔ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£