¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë½÷Áõ¡É¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤ËÈá·à¤¬¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶Áê¼¡¤°¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×
7·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦ÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬Twitter¤ò¹¹¿·¡£ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë¡ÈÈá·à¡É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¿É¤¤¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµßºÑ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô
½ÐÅµ: @ikenao0919
º£²óÃÓÅÄ¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈÈá·à¡É¤òÅê¹Æ¡£
¥³¥ó¥È¤Ç½÷Áõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡È¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃÓÅÄ¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤â»äÊª¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸²¼¤Î¥·¥ã¥É¥¦¤¬Ê´¡¹¤ËºÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¡Öゔ¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡¡ゔ¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤È¡¢ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¤ÎÈá·à¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëゔ¤¢¤¢¤¢¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡£¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¤³¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö°ì²óÁ´ÉôÊ´¡¹¤Ë¤·¤Æ²½¾Ñ¿åÆþ¤ì¤Æ¥®¥å¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤È¸Ç¤Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö²½¾Ñ¿å¤È¤«¥Ù¥Ó¡¼¥ª¥¤¥ë¤È¤«¥ï¥»¥ê¥ó¤È¤«¤Ç³ä¤ì¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦Éü³è¤Ç¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢³ä¤ì¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤è¤êÉþÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×»äÊª°áÁõ¤Ë¶Ã¤
¤½¤ó¤ÊÃÓÅÄ¤Ï¡¢»äÊª¤Î¡È½÷Áõ¥°¥Ã¥º¡É¤Î¿ô¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
¼«Âð¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÓÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°5.60¸Ä¤È½÷ÀÊª¤ÎÉþ7.80Ãå¤¯¤é¤¤¤ÈâË¤á¤Ã¤³¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉþ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä»ä¤è¤ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÉþÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¡ÖÃËÊª¤ÎÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô¤¢¤ê¤½¤¦w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡ÖÉþÍß¤·¤¤¡ª¸ÅÃåÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¤ÎÈáÄË¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öµã¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï°ìÆüÃæ¤Ø¤³¤à¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¾ð¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£