【AFP=時事】コロナ禍で開催されている東京五輪。感染拡大が続く中、大会中止を叫ぶ声はやむ気配がないが、あちらこちらで温かい声援が聞こえてくる。ファンは、規制をくぐり公道でアスリートを励まし、大会グッズを買い求めている。そのかいあってか、日本は大会前半にゴールドラッシュの快進撃を見せた。大会8日目(7月30日)終了時点で、日本は17個の金メダルに輝いている。

新型コロナウイルスの感染対策のため、ほぼすべてのイベントが無観客となり、公道での競技には近づかないよう要請されている。それでも、五輪を一目見ようと、ファンらは大会の現場に出現している。

「走っている選手を見ると、『がんばれ』っていうふうに思ってしまいます」と話したのは、IT関係の専門職に就いている竹田裕哉(Hirochika Takeda)さん(42)。自宅から飛び出し、雨の中で女子のトライアスロンを観戦した。

「開会式まで、疑問に思っていたところはありました」と明かした武田さんは、「競技が始まると『やってよかったかな』と思うようになりました。パラリンピックまで安全に開催できるといいなと思います」と話している。

東京五輪は世界中から数万のアスリート、役員とメディア関係者を一堂に集め、23日に開幕した。しかし、新型コロナウイルス感染拡大のため、五輪は緊急事態下の東京で進行し、ファンは会場から閉め出され、増加する感染者数に国民の不安は募っている。

それでも開会式当日、会場の国立競技場(Japan National Stadium)周辺には数千の人々が群がり、式の雰囲気に浸るとともに打ち上げられた花火に見入っていた。その数は五輪反対のデモ参加者をはるかに上回っていた。

■「爆発的に忙しい」

開会式テレビ生中継の東京での平均世帯視聴率は50パーセントを超えていた。販売店や大会組織委員会(Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games)の関係者によると、東京大会の関連グッズの需要も急上昇しているという。

組織委の飯沼ひかり(Hikari Iinuma)マーケティング局主事は、開会式を契機にグッズ店舗は「爆発的に忙しくなってきた」と明かし、東京五輪関連商品を売るための特設店舗は、客不足でいったんは閉鎖したものの、現在は再開していると述べた。

売り上げ増加の傾向は「都内で特に顕著」だとしており、売上高は明かさなかったものの、Tシャツやマグカップ、タオルなどが人気という。

人々の気持ちの変化は、自国の選手たちの大活躍と無関係ではないだろう。日本競泳女子初となる2冠を達成した大橋悠依(Yui Ohashi)をはじめ、13歳の女子スケートボーダーの西矢椛(Momiji Nishiya)、柔道の阿部詩(Uta Abe)と阿部一二三(Hifumi Abe)きょうだい、卓球種目で中国の独占に終止符を打った水谷隼(Jun Mizutani)と伊藤美誠(Mima Ito)、女子ソフトボールチームなど、多くの日本勢が金メダルを獲得した。

奈良女子大学(Nara Women's University)のスポーツ社会学研究者、石坂友司(Yuji Ishizaka)准教授によると、日本人選手が試合後のコメントで「喜びの爆発より、相手を考え、この場を準備してくれた人々への感謝を伝えている」ことが、抑制の効いた盛り上がりとなり、大会に対する反発を和らげる一助になっている可能性があると指摘した。

■「あえてうれしい」

すべての人たちに気持ちの変化があったわけではない。今でも多くの人々がウイルスのリスクを心配している。東京都のコロナ新規感染者の数は、29日の時点で3日連続過去最高を更新していた。

日本経済新聞(Nikkei)に26日に掲載された世論調査によると、今でも31パーセントの人々が大会は延期か中止されるべきだったと考えている。それでも約70パーセント近くは、何らかの形での開催を支持している。

インド出身で、現在お台場に住んでいるチンタン・マクワナ(Chintan Makwana)さんは、近所で行われる競技を見に集まった人の群れに不安を感じ、「人はコロナがあると忘れている。こちらに住んでいる人にとっては、以前よりとても怖いです」と語った。

臨海部のお台場には27日、当局の規制にもかかわらず数百人が集まり、雨の中で女子トライアスロンの選手を応援していた。

ほとんどがマスクを着け、応援は拍手だけにとどめており、離れた場所から声援を上げる人もいた。

近所に住む川田敦子(Atsuko Kawata)さん(68)は、競技に臨む選手に「がんばってー、がんばってー」と声を掛け、「にわかファンですけど、見られてうれしいです。子どもに自慢します」と笑った。

「いろんな事があって、いろんなことが言われたけれど、ここに合わせてきた選手たちを応援してあげたいと思います」

