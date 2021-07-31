ÆüËÜ¿Í¤ËÂ¿¤¤Ž¢Ä²¤ò±ø¤¹¶¾Çþ¤Î¿©¤ÙÊýŽ£Ž¤»ÄÇ°4ÂçNG
½ë¤¤²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¶¾Çþ¤ÏÄ²³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê4¤Ä¤ÎNG¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§jazzman¡¿PIXTA¡Ë
À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¼«Á³ÎÅË¡»Î¤Ç¥ª¥¹¥Æ¥ª¥Ñ¥·¥¹¥È¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥È¡á¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼»á¡£1992Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³è¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢Google.it¤Î¿©»öË¡¡Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ËÉôÌç¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ç¡ÖºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¥Ù¥¹¥È3¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ËÜ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥È¥ë¥³¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¥Æ¥ì·ÏÎó¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¡Ê5·î22ÆüÊü±Ç¡Ë¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³è¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¤¹¤Ù¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡ØÄ²¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡§À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¡ª¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°¡ÖºÇ¹â¤ÎÄ²³è¡×¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â7ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ìõ¼Ô¤Î¿¹ÆØ»Ò»á¤¬ËÜ½ñ¤ÎËÝÌõ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ï¡Ø²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø²¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤«¡Ù¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼»á¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÄ²¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹»á¤¬¡Ö¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê4¤Ä¤ÎNG¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ä²¤Ë¤¤¤¤¡Ö¶¾Çþ¡×¤Ç¤â´Ö°ã¤Ã¤¿¿©¤ÙÊý¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬·ã¸º
²Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¶¾Çþ¤ÏÄ²¤Ë¤¤¤¤¡ÙÆüËÜ¿Í¤Ï´ÊÃ±¡¢ºÇ¹â¤Î¿©¤ÙÊý4¤Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÍÎà¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¾Çþ¤ÏÄ²³è¸ú²Ì¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÐÊ´¡×¤Ë¤Ï¡¢ÊØ¤òÄÉ¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤¬¾®ÇþÊ´¤è¤ê¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¡Ö¤È¤í¤í¡×¤ä¡Ö¤Ê¤á¤³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¾Çþ¤ÎÄêÈÖ¤Î¶ñ¤ä¡¢¡Ö³¤ÂÝ¡×¤Ê¤É¤ÎÌôÌ£¤Ë¤Ï¡¢Ä²¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¾Çþ¤Ï¾å¼ê¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð¡Ö²Æ¤ÎÄ²³è¡×¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¿©ºà¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¡×¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¡ÖÄ²¤Ë¤¤¤¤¶¾Çþ¡×¤â¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¿©¤ÙÊý¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÄ²¤ò±ø¤¹¶¾Çþ¤Î¿©¤ÙÊý4ÂçNG¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ò¡Ö²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Â®¤¤¿©ÉÊ¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¡Ë¡×¤È¡Ö²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¿©ÉÊ¡Ê¥¹¥í¡¼¡Ë¡×¤ËÊ¬¤±¡¢¤³¤Î2¼ïÎà¤òÆ±»þ¤ËÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡ÖÄ²¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤òËÉ¤°¡×Ä²³èË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÄêÈÖ¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤âNG¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÃí°Õ
¶¾Çþ¤ÎºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤½¤ÐÊ´¡×¤ä¡¢¤Ä¤Ê¤®¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ö¾®ÇþÊ´¡×¤Ï¡¢¡Ö¾Ã²½´É¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÌ²á¤¹¤ë¡Ø¥¹¥í¡¼¤Î¿©ÉÊ¡Ù¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖÆù¡×¤ä¡Öµû¡×¤Ê¤É¤ÎÆ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÌîºÚ¡×¤â¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÄÌ²á¤ÎÂ®¤¤¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡Ù¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤ä¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥È¥Þ¥È¡×¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ÎÌîºÚ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥¹¥í¡¼¤Î¿©ÉÊ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¶¾Çþ¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ºà¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö¡Ø¶¾Çþ¡Ù¡ß¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ºà¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»NG¡¡Û¶¾Çþ¡ß¡Ö¥«¥ì¡¼¡×
¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¡¦²¹¡Ê¼Ì¿¿¡§midori_chan¡¿PIXTA¡Ë
½ë¤¤²Æ¤Ç¤â¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¡×¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤ÎÄêÈÖ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤ÏNG¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤Ë¤Ï¹á¿ÉÎÁ¤È¤·¤Æ¡ÖÅâ¿É»Ò¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅâ¿É»Ò¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡×¡£¡Ö¥¹¥í¡¼¤Î¿©ÉÊ¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤½¤ÐÊ´¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤È¡¢Ä²¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶¾Çþ¤Ç¡ÖÆîÈÚ¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤Í¤®¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Í¤®¡×¤Ï¡ÖÄ¹¤Í¤®¡×¤â¡Ö¾®¤Í¤®¡×¤â¡¢¤½¤ÐÊ´¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥¹¥í¡¼¤Î¿©ºà¡×¡£
¡Ö¤«¤âÆîÈÚ¡×¤ä¡Ö¤È¤êÆîÈÚ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¤Î¿©ºà¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇOK¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»NG¡×¿©ÉÊ¤Î2¤Ä¤á¤Ï¡¢¶¾Çþ¤Ç¤ÏÂåÉ½Åª¤ÊÌôÌ£¤Î¡Ö°ìÌ£¡×¡Ö¼·Ì£¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»NG¢¡Û¶¾Çþ¡ß¡Ö°ìÌ£¡¦¼·Ì£¡×
¤È¤êÆîÈÚ¶¾Çþ¤È°ìÌ£¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¾Çþ¶ôÄâ¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖÅâ¿É»Ò¡×¡ß¡Ö¶¾Çþ¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬NG¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÌôÌ£¤Î¡Ö°ìÌ£¡×¤ä¡Ö¼·Ì£¡×¤â¶¾Çþ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏNG¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ²³è¤â¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ì£¤Î»É·ã¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤µ¤Ó¡×¤ä¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Ê¤É¤ÎÌôÌ£¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ØÄ²¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥¹¥¿¡ÙÄ¶°Õ³°¤Ê4ÉÊ¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¤Î¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼Çî»Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤â¡¢¡ÖÅâ¿É»Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»NG£¡Û¶¾Çþ¡ß¡ÖÇß´³¤·¡×
¶¾Çþ¤ÈÇß´³¤·¡Ê¼Ì¿¿¡§E_ahirao¡¿PIXTA¡Ë
ËÁÆ¬¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤â¡Ö¾Ã²½´É¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤¬Â®¤¤¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡Ù¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çß¤Î¼Â¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇß´³¤·¡×¤È¶¾Çþ¤âNG¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
ÌôÌ£¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¤æ¤º¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡×¤ÇNG
¡Ö¤Í¤®¡×¤ä¡Ö¤ï¤µ¤Ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ¤ÎÌôÌ£¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¤Î¿©ÉÊ¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥í¡¼¤È¤â¥Õ¥¡¥¹¥È¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¿©ÉÊ¡×¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡×¤ÎÌôÌ£¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¶¾Çþ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»OK¤ÎÌôÌ£¡Û
¡ú¥¹¥í¡¼¤Î¿©ÉÊ¡á¾Ã²½´É¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¢ª¡¡¤Í¤®¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¤´¤Þ¡¢³¤ÂÝ
¡ú¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¿©ÉÊ¡á¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¡×¤È¤â¡Ö¥¹¥í¡¼¡×¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë
¢ª¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ï¤µ¤Ó
¡Ú¶¾Çþ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»NG¤ÎÌôÌ£¡Û
¡ú¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡á¾Ã²½´É¤òÂ®¤¯ÄÌ²á¤¹¤ë
¢ª¡¡°ìÌ£¡¢¼·Ì£¡¢Çß¡¢¤æ¤º
¶¾Çþ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÅ·¤×¤é¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¡ÖÅ·¤×¤é¡×¤Ë¤â¡ÖNG¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·¤×¤é¡×¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¡¢¼Â¤ÏNG¤Î¿©ÉÊ
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»NG¤¡Û¶¾Çþ¡ß¡Ö¤·¤·¤È¤¦¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã¡×
¶¾Çþ¤È¤·¤·¤È¤¦¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¡Ê¼Ì¿¿¡§¤µ¤µ¤¶¤ï¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖÅâ¿É»Ò¤ÎÃç´Ö¡×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ºà¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤·¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÎÅ·¤×¤é¤â¶¾Çþ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶¾Çþ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤â¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤â¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÅ·¤×¤é¡×¤È¶¾Çþ¤ÏNG¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¶¾Çþ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ËÅ·¤×¤é¤Î¶ñ¤¬Áª¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤·¤·¤È¤¦¡×¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÅ·¤×¤é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¡×¤Ç¤ÎÊ¬Îà¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¾Çþ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»OK¤ÎÅ·¤×¤é¡Û
¡ú¥¹¥í¡¼¤Î¿©ÉÊ¡á¾Ã²½´É¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¢ª¡¡µû²ðÎà¡Ê¥¨¥Ó¡¢¤¤¤«¡¢¤¤¹¡¢·ê»Ò¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ê¤É¡Ë¡¢Æù¡Ê·ÜÆù¤Ê¤É¡Ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡¢¤¤Î¤³Îà¡Ê¤·¤¤¤¿¤±¡¢¥Þ¥¤¥¿¥±¤Ê¤É¡Ë
¡ú¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¿©ÉÊ¡á¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¡×¤È¤â¡Ö¥¹¥í¡¼¡×¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë
¢ª¡¡¤Ê¤¹¡¢¶Ì¤Í¤®
¡Ú¶¾Çþ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»NG¤ÎÅ·¤×¤é¡Û
¡ú¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¿©ÉÊ¡á¾Ã²½´É¤òÂ®¤¯ÄÌ²á¤¹¤ë
¢ª¡¡¤·¤·¤È¤¦¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å·¤×¤é¶¾Çþ¤òÍê¤ó¤Ç¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÅ·¤×¤é¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¡×¤Ê¤É¤ÎNG¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¹¥Êª¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼Çî»Î¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢NG¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥À¥á¡¼¥¸¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÁ°¸å¤Ë¡ÖÈó²ÃÇ®¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¿¢ÊªÀ¥ª¥¤¥ë¤ò¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ¤¹¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿¢ÊªÀ¥ª¥¤¥ë¤òÈó²ÃÇ®¤ÇÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÄ²¤Î³ê¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ò¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤«¤é¶¾Çþ²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼Çî»Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¿¢ÊªÀ¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¶¾Çþ¤È¤ÎÌ£¤ÎÁêÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥ËÌý¡×¤Ç¤â¤è¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤òÄ¾ÀÜ°û¤à¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤«¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥Þ¥ËÌý¡×¤Ê¤é¡¢¡ÖÀÄºÚ¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¡×¡ÖÎä¤ä¤ä¤Ã¤³¡×¡ÖÇ¼Æ¦¡×¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ä²³è¤Ï¡Ö²¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö
¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¡×¤ÏÄ²¤ò¤¿¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²¤¬Àµ¾ï¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òº¬ËÜÅª¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ä²³è¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤Ë¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¤â¡¢¾Ã²½´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀµ¤·¤¯µÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¿©¤ÙÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤ËÄ²¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ²¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤ä±ø¤ì¡×¤Ï¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÊØ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¡×¡ÖÆ¬ÄË¡×¡Ö¹øÄË¡×¤Ê¤É¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼Çî»Î¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¼°Ä²³èË¡¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö²¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¤òÃÎ¤ê¡¢Ä²¤«¤é·ò¹¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°å³Ø´Æ½¤¡§ß·ÅÄ¹¬ÃË¡¿°å³ØÇî»Î¡¢ß·ÅÄ´ÎÂ¡¡¦¾Ã²½´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë