他にはない完全固定のキープ力

仕上がりに合わせた4種類のタイプ

パフやブラシを使った便利な裏技もある

夏場はメイクを直す回数が冬場の倍以上に。少し歩いただけでメイクが崩れるので、直してもきりがないことがよくあります。メイクキープ用の商品も試したけれどなかなか満足いく効果が得られず……。そんな時に見つけたのが、韓国発のメイクキープスプレー「FIXX(フィクサー)」。美容大国で長年愛されている一品とのことで、今年7月末ごろから順次全国のバラエティショップを中⼼に販売を開始するんだそう!「FIXX(フィクサー)」の一番の特徴は完全固定のキープ力と多様な使用方法。じつは「FIXX(フィクサー)」はメイク後だけでなく、メイク前と途中でも使用できるんです。ベースメイクの密着力を上げたい時はメイク前にひと吹き。さらに、カラーメイクの密着力と発色力を強くしたい場合は途中にもひと吹きといった感じで調節して使用します。様々な組み合わせがあるので、ナチュラルメイクの日はメイク前のみ、ばっちりメイクの日は前後、など変えられるのが嬉しいポイント。さらに、仕上がりの好みに合わせて商品のタイプを選ぶことも可能。[caption id="attachment_742967" align="alignnone" width="834"]so natural 「ALL DAY TIGHT MAEK UP SETTING FIXX」 75ml 1,980円(税込)[/caption]ナチュラルに仕上げるなら、「オールデイタイト FIXX」。[caption id="attachment_742965" align="alignnone" width="834"]so natural 「WATER GLOW MAKE UP SETTING FIXX 」 75ml 1,980円(税込)[/caption]ツヤのある水光肌にしたいなら、「ウォーターグロウ FIXX」。[caption id="attachment_742964" align="alignnone" width="834"]so natural 「REAL MATTE MAKE UP SETTING FIXX」 75ml 2,090円(税込)[/caption]皮脂を抑えてマット肌にするなら「リアルマット FIXX」。[caption id="attachment_742963" align="alignnone" width="834"]so natural 「VEGAN MAKE UP CALM FIXX」 100ml2,420円(税込)[/caption]メイクをしつつお肌の沈静も行うなら「ヴィーガン FIXX」のように、タイプは4種類。お肌の調子や仕上がりの好みに合わせて選ぶことができるので、思い通りのメイクを実現できそうです。また、パフやブラシにスプレーして使用することでアイシャドウやベースメイクなどをよりピンポイントで固定することもできるみたい。とくに汗をかいて崩れやすい部分にはこの方法が便利ですね。メイクの仕上がりやお肌のタイプに合わせて使用方法、商品のタイプが選べることが大きな魅力の「FIXX(フィクサー)」で、メイク崩れのストレスから解放されましょう!