『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン6で、あのキャラは去るがキャストは続投...！

米CWの人気DCドラマ『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン6で、あの人気キャラクターは番組を卒業するが演じるキャストは続投するという、混乱しそうな状況になることが明らかとなった。米TV Lineなどが報じている。

現在、CWで放送中のシーズン6をもって、シーズン3より番組に出演しているマット・ライアンがジョン・コンスタンティンに別れを告げ、シーズン7からグウィン・デイヴィス博士というキャラクターで続投するという。

CWの公式概要では、デイヴィス博士は20世紀初頭に存在した風変わりな科学者だと紹介されており、新シーズンでレジェンドにとって唯一の希望になる可能性があるとのこと。現時点ではシーズン7の展開は明かされていない。

製作総指揮を務めるフィル・クレマーは、「番組におけるジョン・コンスタンティンのストーリーはシーズン6で終わりに近づいていますが、マット・ライアンのレジェンドとの旅は終わっていません」とコメント。

マットはコンスタンティンからの卒業と番組続投について、次のように語った。「コンスタンティンを慕う人なら誰でも知っているように、最後に彼は一人で自身の道を歩むことになるでしょう。私はデイヴィス博士を番組のために生み出すことを楽しんでいて、本当にワクワクしています。この新しいキャラクターがどのようにフィットし、レジェンドに問題を引き起こすか目にするのが楽しみです」

マットは『コンスタンティン』でも、同役を演じていた。残念ながら1シーズンで打ち切りとなるが、終了したその年の11月に『ARROW/アロー』にゲスト出演し、アローバースの仲間入りを果たした。2018年から『レジェンド・オブ・トゥモロー』に参加する傍ら、アニメ映画『ジャスティス・リーグ:ダーク』や『コンスタンティン:シティ・オブ・デーモン』でもコンスタンティンの声を務めており、長年にわたって演じたキャラクターに今回別れを告げることになる。

マットがコンスタンティン役を卒業する『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン6は、CWにて8月8日(日)より放送再開。シーズン7は10月13日より放送開始予定。(海外ドラマNAVI)

