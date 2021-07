デヴィッド・ベッカムがイタリアのリゾート地で休暇を過ごしていたところ、現地の警察官から職務質問を受ける羽目になった。デヴィッドが豪華ヨットで日光浴をしていた際、三男クルス(16)と末っ子ハーパーちゃん(10)が海でジェットスキーをしていたという。『The Sun』などが伝えている。

イタリア随一のリゾート地アマルフィで休暇中だったデヴィッド・ベッカムは、豪華ヨットの上で日光浴を楽しんでいた。そんな彼のもとに突然、警察のボートがやってきて職務質問を行った。

この時、ヨットの近くではベッカム家の三男クルスがジェットスキーを運転しており、後に末っ子ハーパーちゃんも加わっていたという。

目撃者は『The Sun』に「子供達の年齢はかなり若い。イタリアでジェットスキーをするには、18歳にならないといけないのです」と語っており、当時の様子についてこのように説明した。

「クルスとハーパーがジェットスキーを始めると、5分後に警察のボートが到着しました。デヴィッドは日光浴をしていましたが、すぐにデッキを離れて階段を降り、対処に向かいました。子供達は共に救命胴衣をつけており、ヨットのすぐ近くにいました。だから何が問題だったのかは分かりません。」

その後デヴィッドは子供達に向かって「ヨットに戻ってこい」と呼びかけたと見られ、ジェットスキーは停泊したという。

同目撃者は「警察官からの質問は45分ほど続きましたが、和やかな雰囲気でした。書類を要求されると、デヴィッドはそれらを見せていました」と言い、「警官はデヴィッドのことを認識しており、普通の会話もしていました。一緒にセルフィーの撮影までも頼んでいたのです」と明かした。

そして最後には、ヨットから身を乗り出したデヴィッドが警察官と親しげに拳を突き合わせ、警察のボートは去って行ったそうだ。

この人物は、今回対応したイタリア財務警察(Guardia di Finanza)について「普段の彼らは麻薬や密輸犯罪を取り締まっている。他にもっとやるべきことがあったはずです」と話している。

つい最近、ベッカム家の親子はヘアスタイルを変えたことが話題になったばかりだ。同メディアが入手した写真では、ピンクの短髪のクルスが水しぶきを上げてジェットスキーを運転する姿や、ブロンドの短髪のデヴィッドが警官と拳を突き合わせる場面などが捉えられていた。画像は『David Beckham 2021年5月12日付Instagram「Beautiful morning」、2021年7月15日付Instagram「Sometimes the boys need reminding who did it first in the 90’s」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)