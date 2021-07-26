YOKOHAMA, JAPAN - JULY 26: Victoria Vidales #8 of Team Mexico celebrates after hitting a double in the fourth inning against Team Australia during softball opening round on day three of the Tokyo 2020 Olympic Games at Yokohama Baseball Stadium on July 26, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Yuichi Masuda/Getty Images)

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