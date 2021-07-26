¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª Ç¾¤òÃÃ¤¨¤Æ»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë9¤Ä¤ÎÊýË¡
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¾¤¬Ç¾¼«ÂÎ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡£
Ç¾¤¬¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤¬È¯²Ð¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤·ÐÏ©¤¬¤Ç¤¡¢Ç¾¤¬·Á¾õ¤È¹½Â¤¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤ò°Õ¼±Åª¤Ë´ÉÍý¤·¤ÆÇ¾µ¡Ç½¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß
Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤È¤Ï¡¢¼êÃ»¤Ë¸À¤¨¤Ð³Ø½¬¤·¤ÆÅ¬±þ¤¹¤ëÇ¾¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Þ¤ÇÀìÌç²È¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢Ç¾¤Ï»×½Õ´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿À·Ð·ÐÏ©¤¬Å¬ÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Ç¾¤ÏÀ®¿Í´ü¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¾¤Î²ÄÁºÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ¾Æâ¤ÎÀÜÂ³¤òºî¤Ã¤¿¤êºÆÊÔÀ®¤¹¤ë¤Î¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Marsha ChinichianÇî»Î¡£
Çî»Î¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÎ×¾²¿´ÍýÎÅË¡»Î¤Ç¡¢¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¥¢¥×¥ê¡¢Mindshine¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÏÃÂÀ¸»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ä¥·¥Ê¥×¥¹¡¢²óÏ©¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ê¤É¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄ¹¤¤´Ö»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÇ¾¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤Î²óÀþ¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÇ§ÃÎÀìÌç²È¤é¤â¡¢ChinichianÇî»Î¤ÎÇ®°Õ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1¿Í¤Ë¡¢Natalia Ramsden»á¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ñ¹ñÍ£°ì¤ÎÇ¾ºÇÅ¬²½¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÎSOFOS Associates¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ramsden»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÇ¾¤Î¹½Â¤¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¡Ç½¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ»×·èÄêÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡¢Ç§ÃÎÈèÏ«¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â
¤³¤ì¤¬Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤Î³µÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤òµðÂç¤ÊÅÅÎÏÌÖ¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢´¶¤¸¤¿¤ê¡¢²¿¤«¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¿½½²¯¤â¤Î·ÐÏ©¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤·ÐÏ©¤Ï¶¯²½¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ëºÇÁ±¤Î·ÐÏ©¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤·ÐÏ©¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï·ë¹ç¤·¡¢È¯²Ð¤·¤Ê¤¤¤È·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ã¥Ö¤ÎË¡Â§¤¬¸À¤¤ÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤Î¾åµé¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¾¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÇ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ Ìµ¸Â¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹4¤Ä¤Î¸°¡Ù¤òÃø¤·¤¿¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¤ÎTara SwartÇî»Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÆ»Ï©·úÀß¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤ÊÞÁõ¤ÎÆ»Ï©¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢SwartÇî»Î¤ÏEuropean CEO¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÏÌ¤ÊÞÁõ¤Î·ÐÏ©¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢³èÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð·«¤êÊÖ¤¹¤Û¤É¡¢Ì¤ÊÞÁõ¤ÎÆ»Ï©¤òÃÛ¤¤¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢¾ðÊó¤ò¤è¤êÂ®¤¯½èÍý¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÈèÏ«¤òËÉ¤°ÌòÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¾¤ò¶ÚÆù¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¤ÎLynda ShawÇî»Î¡£
¸øÇ§¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦Î©°å³Ø¶¨²ñ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢±Ñ¹ñ¿´Íý³Ø²ñ¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¤Ç¤¹¡£
¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤Î¥«¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ê¤¦¤È¡¢¤½¤Î¶ÚÆù¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢ÉÑÈË¤ËÇ¾¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²ÄÁºÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤¬¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
¸½ºßÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëºßÂð¶ÐÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ¾¤Î²ÄÁºÀ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Atlassian¤Î¤è¤¦¤Ë´ü¸Â¤òÀß¤±¤º¤ËºßÂð¶ÐÌ³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¾ì¹ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î»É·ã¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä½¬´·¤ò³ÎÎ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¾¤Î²ÄÁºÀ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ÈÀìÌç²È¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ShawÇî»Î¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬³×¿·Åª¤ÇÁÏÂ¤Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾©Îå¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ²½¤ÎÀè¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ·ÐÏ©¤òºÆÇÛÀþ¤¹¤ë9¤Ä¤ÎÊýË¡
¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ËÇ§ÃÎ·ÐÏ©¤òºÆÇÛÀþ¤¹¤ë9¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. Ç¾¤Ë±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë
Ç¾¤¬ÁíÂÎ½Å¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î4Ê¬¤Î1¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿À·Ð·ÐÏ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¤â¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ramsden»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãë´Ö¤Î´Ö¿©¤Ë¥¯¥ë¥ß¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤È¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀÝ¼è¤·¤Þ¤¹¡£
2. Ãë¿²¤ò¤¹¤ë
7¡Á9»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤Ç¡¢Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÍâÆü¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å¤Ë20Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃ»¤¤Ãë¿²¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤Î²ÄÁºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤ÎÃë¿²¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó´Ö¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥Í¥¯¥¿¤Ç¤¢¤ë¼ù¾õÆÍµ¯Ûù¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
3. »Å»ö¤Ï·é¤¯ÀÚ¤ê¾å¤²¤ë
¶ÚÆùÁý¶¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏµÙ·Æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ChinichianÇî»Î¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¾®¤µ¤ÊÃ£À®»ö¹à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤½¤ì¤ò´¶¼Õ¤¹¤ë¡Ö½ª¶È»þ¡×¤Î½¬´·¤òºî¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¡£
½ª¶È»þ¤ËSlack¤Ç¡Öº£Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¹âÍÈ´¶¤äËþÂ´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÊýË¡¤Ç¤½¤ÎÆü¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢»Å»ö¤«¤é¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¡×Ìë¤Ï¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¹ç¿Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
4. ¸ì×Ã¤òÁý¤ä¤¹
ËèÆü¡¢¿·¤·¤¤Ã±¸ì¤ò1¤Ä³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤â»ë³ÐÅª¤Ë¤âÄ°³ÐÅª¤Ë¤â¿·¤·¤¤¿À·Ð·ÐÏ©¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¿ô¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤òÊÂ¤Ù¤ë¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¥ë¤ÇÅ¨¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
5. Íø¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë
Íø¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¿À·Ð·ÐÏ©¤Î·ÁÀ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥ó´Ö¤ÎÀÜÂ³¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤ËÍ¥¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±¦Íø¤¤Ê¤éº¸¼ê¤Ç»õ¤òËá¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¸å¡¢Ëá¤¤Ê¤¬¤éÊÒÂÎ©¤Á¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²ÄÁºÀ¤¬2ÇÜÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
6. ¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö
¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤ËÇ¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£¾åÃ£¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7. ¥Á¥§¥¹¤ò¤¹¤ë
Ç¾¤Î²ÄÁºÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Á¥§¥¹¡£¥Á¥§¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê¤â¡¢Á°ÂÓ¾õÈé¼Á¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î³¥Çò¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ä¥Ü¡¼¥É¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Chess.com¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¥²¡¼¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ¾¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
8. µ²±½Ñ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë
¿ô¼°¤ä±¤¤Ê¤É¤Îµ²±½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤ÎÆ¬ÄºÍÕ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀÜÂ³À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ç¾¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿·¤·¤¤·ÐÏ©¤¬Áý¤¨¤Î¤Ç¤¹¡£
9. ¥Á¡¼¥à¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ò¼ÂÁ©
ChinichianÇî»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÄÁºÀ¤ò¾å¤²¤ëºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤Î1¤Ä¤Ë¤ÏÄê´üÅª¤Ê¥°¥ë¡¼¥×âÔÁÛ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤È¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÊÇ¾¤ÎÌòÎ©¤ÄÉôÊ¬¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡ËÇ¾¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÆÇÛÀþ¥×¥í¥»¥¹¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎäÀÅ¤È¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇ¾¤Î²ÄÁºÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
1,980±ß
Source: Mindshine, SOFOS Associates, Amazon, European CEO, Lynda Shaw, Atlassian, VerywellHealth, Within Meditation, Headspace
Originally published by Fast Company ¡Î¸¶Ê¸¡Ï
Copyright © [2021] Mansueto Ventures LLC.