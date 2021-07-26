»³¸ý¤â¤¨¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¡¼¤ó¡×¡¡´°Á´ËÉÈ÷¤Î³°½Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨¤¬26Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³°½Ð»þ¤ÎÆü¾Æ¤±¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë´°Á´ËÉÈ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»ä¤â¡Á¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤â¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³¸ý¤â¤¨¡¢´°Á´ËÉÈ÷¤Î³°½Ð¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡»³¸ý¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¦¡¦¡¦Æü¾Æ¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¡¼¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï³°½Ð»þ¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î»³¸ý¤ÏÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¸ý¸µ¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó¤Ë¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦Æüº¹¤·¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë´°Á´ËÉÈ÷¡£°ì¸«¤·¤Æ»³¸ý¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤â¥Þ¥ÞÍ§¤Ï»ä¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡ª´ò¤·¤¤¤ä¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ä¤é¡¦¡¦¡¦¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤Î³°½Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â¡Á¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤â¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Ö»³¸ý¤â¤¨¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@moe_yamaguchi0611¡Ë