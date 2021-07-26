¡ÈÆÇ¿Æ¡É¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë°ì²È¤«¤éÂ¹¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡¡Ø¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ù¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤³¤È¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤ò±é¤¸¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¤È¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¤¬ºÆ¤ÓÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¡Ù¡Ê8·î6Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Î1¤Ä¤¬WEB¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÆº§Áê¼ê¤ÎÊì¿Æ¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡ÈÆÇ¿Æ¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë½ÎÏÅª¤ÊÃË¤ÈºÆº§¤·¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¤ÈÂ¹¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤°ÛÍÍ¤Ê°ì²È¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢À¾Éô·à¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¡¡1963Ç¯¡¢¥â¥ó¥¿¥Ê½£¤ÎËÒ¾ì¡£¸µÊÝ°Â´±¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥¸¡Ê¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ÈºÊ¤Î¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÍîÇÏ¤Î»ö¸Î¤ÇÂ©»Ò¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò¼º¤¦¡£3Ç¯¸å¡¢Ì¤Ë´¿Í¤È¤·¤ÆÍÄ¤¤Â©»Ò¤Î¥¸¥ß¡¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¤Î¥í¡¼¥Ê¤Ï¡¢¥É¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¥Ü¡¼¥¤¤ÈºÆº§¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤ÏµÁÍý¤ÎÌ¼¤¬ºÆº§Áê¼ê¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¥É¥Ë¡¼¤¬¥í¡¼¥Ê¤È¥¸¥ß¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¥Î¡¼¥¹¥À¥³¥¿½£¤Î¼Â²È¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢µÁÍý¤ÎÌ¼¤ÈÂ¹¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¥É¥Ë¡¼¤Î¼Â²È¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Â¹¤Î¥¸¥ß¡¼¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥í¡¼¥Ê¤ÎºÆº§Áê¼ê¤ÎÊì¿Æ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ê¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥ô¥£¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ë¥¸¥ß¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Â«¤Î´Ö¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¥¸¥ß¡¼¤ËÎä¤¿¤¯À¼¤ò¤«¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ø¸þ¤«¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¡£¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¹â°µÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤â¥í¡¼¥Ê¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢´é¿§¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¹¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤¤¤Ö¤«¤·¤²¤Ê¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢¥¸¥ß¡¼¤ò¼êÊü¤µ¤ºÊú¤¤«¤«¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢°ì²È¤ÎÍÑ¿´ËÀÅªÂ¸ºß¤Î¥Ó¥ë¤¬¡ÖµÕ¤é¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ªÇÌ¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ü¥¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤Ç¤Ë¤¸¤ê´ó¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤âÅ¨°Õ¤òÇí¤½Ð¤·¤Ç¡¢°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¤³¤Î°ì½Ö¤Ç¡¢°ì²È¤¬¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÀäÂÐÅª»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬ÂÐÖµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤ë¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Êª¸ì¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ù¥º¡¼¥Á¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´ü´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ±éµ»»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤áÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¤ÏÉñÂæ½÷Í¥¤Ç¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥ô¥£¥ë¤âÉñÂæ½÷Í¥¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ù¥Æ¥é¥óÉñÂæÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥±¥¤¥ê¡¼¤Î½é»Å»ö¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Èà¤é¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£°ì½Ö¤Î±éµ»¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤ò¶¦¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¤ä¥±¥Ó¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¥«¥á¥é¤ò²ó¤µ¤º¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤à¶½Ì£¿¼¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£