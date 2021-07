デクスター・モーガンが帰って来る。米Showtimeは、日曜日に行われたイベント「Comic-Con@Home」で、今後放送予定の全10話のリバイバルドラマ『Dexter: New Blood(原題)』を宣伝し、高い期待を寄せられる本作のファースト・ティーザートレーラーと放送開始日を発表した。ドラマ「デクスター 警察官は殺人鬼」は11月8日11時(日本時間)に帰ってくる。

「デクスター 警察官は殺人鬼」の「第2のフィナーレ」と呼ばれるストーリーの中で、エミー賞受賞俳優マイケル・C・ホールが復讐を果たすシリアルキラー役として復活する。しかし、このリバイバルドラマで帰って来る「デクスター 警察官は殺人鬼」のベテランはホールだけではない。オリジナル版最初の4シーズンを監督したクライド・フィリップスが本作の制作総指揮を務め、俳優ジェニファー・カーペンターとジョン・リスゴーも死亡したキャラクター、それぞれデボラ・モーガン役とトリニティ・キラーの愛称で呼ばれるアーサー・ミッチェル役として再演を果たす。(ミッチェルはフラッシュバックシーン中のみでの出演となることを以前リスゴーは明かしている)フィリップスによると、帰って来るキャスト陣の中には「人々の感情を爆発させる」メンバーもいるという。

