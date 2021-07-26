¥í¥·¥¢¼óÁê¤ÎÂòÂªÅçË¬Ìä¡¢ÆüËÜ¤Ï¹³µÄ¡¡ÌÐÌÚ³°Áê¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡×
¡¡¥ß¥·¥å¥¹¥Á¥óÏª¼óÁê¤ÎÂòÂªÅçË¬Ìä¤ò¼õ¤±¡¢¿¹·òÎÉ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¤Ï26Æü¡¢³°Ì³¾Ê¤Ë¥¬¥ë¡¼¥¸¥óÃóÆüÂç»È¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹³µÄ¤·¤¿¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤À¡£²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÆüÏª´Ø·¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÅþÄì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¼óÁê¡¢ËÌÊýÎÎÅÚË¬Ìä¤«¡¡ÂçÅýÎÎ¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÃí°Õ¤ò¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥×¡¼¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÊýÎÎÅÚ¤Ç¤ÎÆüÏª¶¦Æ±·ÐºÑ³èÆ°¤ò½ä¤ê¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Äó°Æ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢²ÃÆ£¾¡¿®´±Ë¼Ä¹´±¤Ï26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Öº£²ó¤Î¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¡¼¥¸¥ó»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¹³µÄ¤ÏÆî¥¯¥ê¥ë½ôÅç¡ÊËÌÊýÎÎÅÚ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¹»á¤ËÊÖÅú¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Úº´Æ£·Ä¡¢²ÃÆ£ÌÀ»Ò¡Û