¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¹±¾¾Í´Î¤¡¢¾×·â¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë´¬¤²òÀâ ¡Ö¥ì¥¤¥¢É±¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¹±¾¾Í´Î¤¤¬26Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÅê¹Æ¤·¡¢Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë´¬¤¤ò²òÀâ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥¢É±¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹±¾¾Í´Î¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè51²ó¤Ç¤Ï¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ´²»¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¤¬¡¢ÍâÆü¤Î½é½Ð¼Ò¤ËÈ÷¤¨¤Æ½àÈ÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤ëÉ´²»¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÇÆ¬¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿ÌÀÆüÈþ¤Î»Ñ¤¬¡£ÌÀÆüÈþ¤ÎÆ¬¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢Î¾¼ª¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÍÓ¤Î¥Ä¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾×·âÅª¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥¿¥ª¥ë¤¹¤´¤Ã!!!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ¬¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè51²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¡¢¹±¾¾¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªÌîÂ¼ÌÀÆüÈþ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢Æ¬¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£¡ÖºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¾×·âÅª¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Î´¬¤Êý¤ÇÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥¿¥ª¥ë¤Î´¬¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ú¹ñÎ®¤Î¥¿¥ª¥ë¤Î´¬¤Êý¤Ç¡È¥ä¥ó¥â¥ê¡ÊÍÓ¤ÎÆ¬¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡ª¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥¢É±¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¥§¥Ö¥é¡¼¥·¥«¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°úÍÑ¡§¡Ö¹±¾¾Í´Î¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yuri_tune¡Ë