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2¡Ê2¡Ë¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡§3½µÌÜ
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4¡Ê4¡Ë¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡Ù¡§3½µÌÜ
5¡Ê3¡Ë¡Ø¥´¥¸¥évs¥³¥ó¥°¡Ù¡§4½µÌÜ
6¡Ê5¡Ë¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¡§3½µÌÜ
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8¡Ê8¡Ë¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¡ºÇ½ª¾Ï The Beginning¡Ù¡§8½µÌÜ
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10¡Ê7¡Ë¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ù¡§7½µÌÜ