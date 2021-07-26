Kindle½ñÀÒ¤¬50¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¡Ö²Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ï3Ëü¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¡£8·î5Æü¤Þ¤Ç
Kindle½ñÀÒ¤¬50¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¡ÖKindleËÜ ²Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦IT¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦·ÐºÑ¡×¡Ö¼ñÌ£¡¦¼ÂÍÑ¡×¡ÖÊ¸³Ø¡¦É¾ÏÀ¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¡¢3Ëü¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï8·î5Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ú50¡óOFF¡ÛKindleËÜ ²Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÊAmazon¡Ë
°Ê²¼¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¡Ö¥ª¥¹¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êª Forest2545¿·½ñ
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§495±ß¡Ê»æ¤ÎËÜ¤Î²Á³Ê¡§1009±ß¡Ë
¥¹¥Ð¥ë¡½¡½¥Ò¥³¡¼¥ÌîÏº¤¬ºî¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§935±ß¡Ê»æ¤ÎËÜ¤Î²Á³Ê¡§1870±ß¡Ë
¥¢¥ê¸ì¤Ç¿²¸À¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿ (ÉÞ·¬¼ÒBOOKS¿·½ñ)
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§399±ß¡Ê»æ¤ÎËÜ¤Î²Á³Ê¡§990±ß¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ ²æ¤éÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤êÎ¹
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§660±ß¡Ê»æ¤ÎËÜ¤Î²Á³Ê¡§1430±ß¡Ë
¶ØÂÃÏ½äÎé¡ÚÅÅ»ÒÆÃÊÌÈÇ¡Û (ÉÞ·¬¼ÒBOOKS¿·½ñ)
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§399±ß
¿··¿¥³¥í¥Ê¤È¥ï¥¯¥Á¥ó¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â (Æü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º)
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§468±ß
ÌµÂÌ¤Ê»Å»ö¤¬Á´Éô¾Ã¤¨¤ëÄ¶¸úÎ¨¥Ï¥Ã¥¯
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§715±ß¡Ê»æ¤ÎËÜ¤Î²Á³Ê¡§1760±ß¡Ë
¸½¾ì¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¡ªIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î±Ñ¸ì¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§990±ß¡Ê»æ¤ÎËÜ¤Î²Á³Ê¡§1980±ß¡Ë
²»ÆÉ¤Ç³°¹ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²Ê³Ø¡¡²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤²»ÆÉ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁ© (¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¢¥¤¿·½ñ)
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§550±ß¡Ê»æ¤ÎËÜ¤Î²Á³Ê¡§1100±ß¡Ë
Ì¾¾ÎÌ¤ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
KindleÈÇ¤Î²Á³Ê¡§605±ß
¡Ú50¡óOFF¡ÛKindleËÜ ²Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÊAmazon¡Ë