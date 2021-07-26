¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¤â½Ð±é¡ª¡ØÆÃ½¸:¥·¥ã¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ë¤Æ6ÈÖÁÈ¤¬°ìµóÆüËÜ½éÊüÁ÷

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Photo:
¡Ø¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹ in¥·¥ã¡¼¥¯¡¦¥Ó¡¼¥Á¡Ù(c)National Geographic
¡Ø´±Ç½Åª!¥·¥ã¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù(c)Didier Noirot
¡ØÂÐ·è¡ª¥µ¥ávs³¤¤ÎÊá¿©¼Ô¡Ù(c)Terra Mater Factual Studios & Pangolin Productions