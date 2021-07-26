¾¾ËÜ¿Í»Ö¡ÈÁèÃ¥Àï¡É¤¬¥Õ¥¸¤ÈTBS¤ÇËÖÈ¯¡¡¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ï¡Ö¾¾ËÜÍê¤ß¡×¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤â³ÈÂç¤Ø
Âç·¿ÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é
¡¡TBS¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê57¡Ë¤Î¡ÈÁèÃ¥Àï¡É¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¡Ö¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¥Ö¡¼¥à¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú²èÁü5Ëç¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¤½¤·¤ÆÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê58¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£É½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢ABC¤ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢MBS¤òTBS¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹ç·×12ËÜ¤ÎÈÖÁÈ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏTBS·ÏÎó¤Ç4ËÜ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤¬3ËÜ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬2ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆâÌõ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¸«¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¥³¥ó¥Ó¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë3ËÜ¤Î¤¦¤Á2ËÜ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¾ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï3ËÜ¤Î¤¦¤Á2ËÜ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡£ÉÍÅÄ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï6ËÜ¤Î¤¦¤Á3ËÜ¤¬TBS·ÏÎó¤È¤Ê¤ë¡£Ì±Êü¥¡¼¶É¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8·î28Æü¤È29Æü¡¢¡ØFNS¥é¥Õ¡õ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Á²Î¤È¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡Á¡Ù¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ø²Î¤È¾Ð¤¤¤ÎÍ»¹ç¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤ÏÆþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê3¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤âÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤âMCÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â¿·¿Í¥¢¥Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¸¤È¾¾ËÜ¿Í»Ö
¡¡¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢TBS¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¾¾ËÜ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖTBS¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ·îÆÃÈÖ¡Ø¥É¥ê¡¼¥àÅìÀ¾¥Í¥¿¹çÀï¡Ù¤ä¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿8»þ´Ö¶á¤¤Âç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2020¡Ù¤Ç¤â¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¡Ê2015¡Á19¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉÍÅÄ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤â2ËÜ¤¬MBS¡¢1ËÜ¤¬TBS¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âTBS·ÏÎó¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï´¬¤ÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¥Õ¡õ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¸¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡Ù¡Ê1991¡Á97¡Ë¤ä¡ØHEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP¡Ù¡Ê1994¡Á2012¡Ë¤ÏÅÁÀâ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤â¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡¢¡ØIPPON¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÊÌë¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÈÖ¤âÀ©ºî¡¦Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î2¿Í¤â¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯´ÔÎñ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ªÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ë¡Ö¥Í¥¿¡¦¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¥Ö¡¼¥à¡×¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥¿¡¦¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Î¥Ö¡¼¥à
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¿å¡¦19:00¡Ë¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¤Ï¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¡Ê¶â¡¦20:00¡Ë¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÇÊüÁ÷¤·¡¢TBS¤Ï10·î¤«¤é¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÊ£¿ô¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Í¥¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¿³ºº°÷¡¢¡ÖIPPON¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤ÏÂç²ñ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¢¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ç¤Ï¡È¼çºÅ¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢Èà¤Î¥³¥ó¥È¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤ÏÇö¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¡¢¾Ð¤¤¤Î¿À¤ÈÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TBS¤Ï6·î¤Ë¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Î²ñ¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥È¤ò20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤ª¾Ð¤¤¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥È¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿´ë²è¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈTBS¤¬¡È¾¾ËÜÁèÃ¥Àï¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤À¡£
¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥¢¥Ã¥×!?
¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦½¼Ê¬¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Çä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÈÖÁÈ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡°ìÊý¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡Ö½ÐÆþ¤ê¶Ø»ßÅÁÀâ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥Æ¥ìÄ«¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤Î¾åÁØÉô¤¬Ùæ¤á¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î½Ð±é¶Ø»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£¾¾ËÜËÜ¿Í¤âÇ§¤á¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿µ¶¤Î¤Û¤É¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏABC¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤·¤«½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤À¤±ÈÖÁÈÀ©ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¾¾ËÜ¤Î¡È±Æ¶ÁÎÏ¡É¤Ïº£¸å¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¸å¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ä¡¢ÆÃÈÖ¤Î½Ð±é°ÍÍê¤ÏÁý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¡È¾¾ËÜ¿Íµ¤¡É¤ÏÁ´¤¯¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¼èºàÈÉ
2021Ç¯7·î26Æü ·ÇºÜ