½Ù²ÏÏÑ¤Ë¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á½Ð¸½¡ª¡¡Á¥¤ò¡È¿Æ¡É¤È»×¤Ã¤¿¡©
¡¡º£·î18Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î½Ù²ÏÏÑ²¤ËÆÍÇ¡¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎµûÎà¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢30Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢Á¥¤Î¾å¤«¤é¤³¤Î³¤¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿Äà¤êÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿Á¥Ä¹¡§¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤Í¡£2²óÌÜ¤«¤Ê¡£ºÇ½é¤Ï²¿½½Ç¯¤âÁ°¤À¤«¤é¡×
¡¡ÂÎÄ¹¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤Ç10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿Á¥Ä¹¡§¡ÖÁ¥¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Î¥¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤¯¤ÃÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¿Æ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£»Ò¤É¤â¤À¤è¤Í¡£20Ê¬°Ê¾å¤º¡¼¤Ã¤È¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡£Î¥¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥á¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¶¸Ë½¤Êµû¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À³Ê¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢¼ç¤Ë¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ê¤É¤ò¥¨¥µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ò½±¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2021Ç¯7·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë