¸ÞÎØ³«²ñ¼°¡¢ÊÆ»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÄã¿å½à¡¡Ìµ´ÑµÒ³«ºÅ¤¬±Æ¶Á¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤òÊÆ¹ñÆâ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤¬1670Ëü¿Í¤ÈÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤êÌµ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏNBC¥Æ¥ì¥Ó¤¬23ÆüÁáÄ«¤«¤é³«²ñ¼°¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ìë¤Ë¤âÏ¿²è¤òÊü±Ç¤·¤¿¡£NBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÌó1700Ëü¿Í¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê³ÎÄêÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÌó2160Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÏÌó2650Ëü¿Í¡¢12Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÌó4070Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£