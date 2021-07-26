¡Ú¹â¶¶ÍÎ°ì¡ÛÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¤ä¤Ï¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÖÃæ»ß¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÌîÅÞ¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¡Öº£¸å¡×
¤ä¤Ï¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿
7·î23Æü¤«¤éÅìµþ¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£Ï¢Æü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¡¢É®¼Ô¤âÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜ¥³¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï¡¢2¥ö·îÁ°¡¢º£¤Î¸ÞÎØ»þ¤Ë¡Ö¤â¤·¿·¤¿¤ÊÇÈ¤¬Íè¤Æ¤â¡¢100Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê25¡Á38¿ÍÄøÅÙ¡ÊÁ´¹ñ¤Ç3000¡Á4500¿ÍÄøÅÙ¡Ë¤À¤í¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ò¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ï¡Ö¤¢¤È1¥õ·î¡×¤Ç¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡Ä¡ÖÇÈ¡×¤Ï¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÇËÉ¤²¤ë¡Ó¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢7·î24Æü¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¤Ï3576¿Í¡¢7Æü´Ö°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¤Ç3903¿Í¡Ê¡¡https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÎÍ½Â¬¤Ï¤Û¤ÜÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î¡ÖÇÈ¡×ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸²Ãø¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·µ¬´¶À÷¼ÔÁý¤Î¤Û¤È¤ó¤É¼ã¤¤¿Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢É®¼Ô¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÍ½Â¬¤Ï¡¢º£²ó¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢100Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤È¿·µ¬»àË´¼Ô¿ô¡¢¤½¤ì¤Ë¡¢100¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾õ¶·¤ÎG7¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÈæ³Ó¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏG7¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
³ÈÂç²èÁüÉ½¼¨
³ÈÂç²èÁüÉ½¼¨
³ÈÂç²èÁüÉ½¼¨
¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÊø²õ¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÂÐºö¤Î¾å¤Ç¸ÞÎØ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤â¤¿¤é¤¹´¶Æ°¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÁ°¡¹¤«¤é¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î´í¸±À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¾Á°¤ÇÃ´Åö¼Ô¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤äÉ½¸½¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¼Ç¤¡¦²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¥´¥¿¥´¥¿¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿³«²ñ¼°¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë´ÊÁÇ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤É½¸½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï1824µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Î°ì»åÍð¤ì¤º¤ËÈô¹Ô¤·¡¢ÅìµþÂç²ñ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ì¥³¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³«²ñ¼°¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£º£²ó¤ÎÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó±é½Ð¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥É¥í¡¼¥ó±é½Ð¤Ï¡¢Í½¹Ô±é½¬¤È¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤â»öÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤Ç¤â1200µ¡°Ê¾å¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤â¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï³æ¹¥¤ÎÉ¸Åª¤À¤í¤¦¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¤Ç¤â¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò±ó³ÖÁàºî¤·¤Æ¡¢º®Íð¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
photo by gettyimgaes
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤â¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëËÉ¸îºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÌµÃÏ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó±é½Ð¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£
24Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï°ìÆüÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅ£ÉÕ¤±¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ï¤ä¤Ï¤êÊÌ¤À¡£²¿¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤ÆÃ±½ã¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
Ï¡çÖµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ä¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØÃæ»ß¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä«Æü¡¦ËèÆü¿·Ê¹¤Ï¡¢24Æü¤«¤é¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¶â¥á¥À¥ë¤òÃ±½ã¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡£ÆÉÇä¡¦»º·Ð¿·Ê¹¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
7·î25Æü¤ÎÄ«´©¤Î°ìÌÌ¸«½Ð¤·¤Ï¡¢Ä«Æü¡Ö²¦¼ÔÆâÂ¼¡¢Ä©Àï¤ËËë¡×¡¢ËèÆü¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¤Î¶ì¤·¤ß¡×¡¢ÆÉÇä¡Ö¹âÆ£¡Ø¶â¡ÙÅÏÌ¾´î¡Ø¶ä¡Ù¡×¡¢»º·Ð¡Ö¹âÆ£¡Ø¶â¡Ù¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞ¤Î¿Í¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤â¡¢¸ÞÎØ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï¡¢¥¹¥±¥Ü¡¼¤ÎËÙÊÆÁª¼ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖËÙÊÆÍºÅÍÁª¼ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡Êhttps://twitter.com/renho_sha/status/1419155844952854530¡Ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢É®¼Ô¤Ï
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÞÎØÃæ»ß¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡£¡Ø¸ÞÎØ¤Î´¶Æ°¡ä¡ä¡ä¤µ¤¶ÇÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Î°åÎÅÊø²õ¥ê¥¹¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ°¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡£¸ÞÎØÃæ»ß¤Î¿Í¤Ï¤¢¤È2½µ´Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡Êhttps://twitter.com/YoichiTakahashi/status/1419206109919809538¡Ë¡£
¤Ê¤ªÏ¡çÖ»á¤Ï¡¢
¡Ö¸ÞÎØ¤Ç·òÆ®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ø¤ÎTweet¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î±þ±ç¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î´íµ¡´ÉÍýÂÎÀ©¤Ø¤Î»ÑÀª¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£´¶À÷³ÈÂç¤ÎºÇÃæ¡¢º£¤Ç¤â¤³¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¶¯¹Ô¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÈÅìµþÅÔ¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¡¢IOC¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£¿ûÁíÍý¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¤È¤â¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡¡https://twitter.com/renho_sha/status/1419184149466816517¡Ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÊÛÌÀ¤À¤¬¡¢¾¾°æÂçºå»ÔÄ¹¤Ï¡¢
¡ØÏ¡çÖ¤µ¤ó¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬·òÆ®¤¹¤ë¾ì½ê¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Í¡ª¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤èÁªµó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ù
¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯±þ¤¸¤¿¡Ê¡¡https://twitter.com/gogoichiro/status/1419237008015167490¡Ë¡£
ÊÄ²ñ¼°¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©
Åìµþ¸ÞÎØÃæ»ß¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬²æ¡¹¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶Æ°¤ò¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢8·î8Æü¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤âÂ³¤¯¡£É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÞ³Ñ¤Î´¶Æ°¤Îµ¡²ñ¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
Ä¹°ú¤¯¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¿´¤¬¤¹¤µ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¿´¤Î¥±¥¢¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£