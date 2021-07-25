¤µ¤ó¤Þ¡¡»ñ»º500²¯ÊóÆ»¤òÈÝÄê¤â¡Ä¡Ö¤â¤¦¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤é¡Ö¡Ø¤â¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê66¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ñ»º500²¯±ß¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½ª³è¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¡¦ºâÁ°Ä¾¸«¡Ê55¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê48¡Ë¤Î½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÇüÂç¤Ê°ä»º¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤Ë²áµî¤ÎÊóÆ»¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢ºâÁ°¤Ï¡Ö500²¯¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤ËÄ¾µå¼ÁÌä¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï°ú¤¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¤ï¡£¤â¤¦¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢ºâÁ°¤È¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¡Ø¤â¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Í¡¢º£¡×¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö3¥±¥¿¤Î²¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÌ´Êª¸ì¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤Ü²Ô¤¤¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢100²¯±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºâÁ°¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤¬¤Ñ¤Ã¤È¾Ã¤¨¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡¢»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¥â¥Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½÷À¤«¤é¤¹¤ê´ó¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¶âÌÜÅª¤Ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼«µÔ¥Ü¥±¡£ºâÁ°¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ª¥â¥Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ä¤¤¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº§°ùÆÏ¤ËÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊý¤¬È¾Ê¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤Þ¤¸¤á¤ËÃé¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£