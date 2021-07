人それぞれのスタイルがある、子育て。その一方で、母親としての在り方や子育てに関して、世間からの批判に悩まされるママは少なくありません。3月8日に第一子となるシルベスター・アポロ・ベアを出産したばかりのモデルのエミリー・ラタコウスキーもその一人。

先日、エミリーはInstagramで“理想の母親像”に関して言及。様々なコメントや意見が集まり、注目を集めています。

7月16日(現地時間)、長年マスコミに執拗に追いかけられたり、成年後見人制度により父親に生活を管理されてたりしているブリトニー・スピアーズを例に挙げ、母親としての自分に対する批判に反論しました。

事の発端は、エミリーが先月投稿した、シルベスターとお揃いの水着写真。自身の30歳の誕生日を記念した投稿だったものの、この写真でのシルベスターの抱き方に対して「赤ちゃんをアクセサリーのように扱っている」、「ジャガイモ袋を持っているよう」などと批判が殺到。

以前からエミリーに対して批判的な姿勢をとっているイギリスの司会者ピアーズ・モーガンもエミリーを皮肉交じりにツイート。

That’s not how you hold a baby @emrata - and your millions of followers shouldn’t be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ