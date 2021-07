マーク・ハミルが過去と未来のルーク・スカイウォーカーを演じていたのは誰もが知っている。しかし、ハミルがTwitterで、2015年以降に公開されたすべての「スター・ウォーズ」映画で秘密の役を演じていたことを明かした。

もっと具体的に言えば、ハミルは2015年以降に公開されたすべての「スター・ウォーズ」映画に声でカメオ出演していた。つまり以下の作品のどこかで必ず彼の声が聞けるということだ。

『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』 『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』 『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』 『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』 『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

ドラマ『マンダロリアン』でハミルがEV-9D9の声を演じていたことがWookieepedia Twitterアカウントで明かされたことを受け、ハミルがこの秘密をTwitterで明かしている。

「次の目標は秘密のカメオ出演シーンを探し当てること」

ハミルの暴露により、Wookieepediaは(彼のツイートにリプライした多くのファンも)彼の声でのカメオ出演シーンを探し当てようと大興奮している。EV-9D9はなかなかいいスタートだが、『マンダロリアン』シーズン2を観た人ならハミルが再び出演していたのはご存知だろう。

しかし、2015年以降の「スター・ウォーズ」映画に登場するカメオ出演シーンを探し当てるにはどうすればいいのか? まずはウィリアム・M・パトリックから始めるのがいいだろう。これは「ローグ・ワン」、「ハン・ソロ」、続編3部作でシークレット声優としてクレジットされたハミルの偽名で、昨年ハミルがTwitterで言及していたものだ。

ハミルによると、偽名であるウィリアム・M・パトリックは彼の兄と弟の名前であるウィリアムとパトリックから取ったものだという。Mが何を意味するのかハミルは明かさないと述べていたが、何だかマークを指している気がしないだろうか。

It was never about billing (L-#RogueOne R-#Solo) or salary. It was for fun & the fans & because I❤️#EasterEggs! I misremembered my pseudonym as "Patrick Williams"-It was actually "William M. Patrick" (for my older & younger brothers) I'm not telling what the M. stands for. #Guess pic.twitter.com/AOSdsdtD5a- Mark Hamill (@HamillHimself) June 22, 2020