【AFP=時事】東京五輪のオープンウオーター競技が行われる会場の水質が問題になり、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games)が排出される下水から選手たちを守るための特製フィルターを設置しているとする中、地元自治体関係者や住人は悪臭報道に少し困惑している。

2019年に開催されたパラトライアスロンW杯(2019 Tokyo ITU Paratriathlon World Cup)で高レベルの大腸菌が検出され、一部競技の中止を余儀なくされて以降、会場のお台場海浜公園(Odaiba Marine Park)の水質問題は、絶えざる懸念材料となっている。

今週に入って国内と海外のメディアは、マラソンスイミングとトライアスロンの会場に関して「トイレのような臭いがする」と報じている。

しかし、地元の港区議会議員で、水質問題に取り組んでいる榎本茂(Shigeru Eonomoto)氏は、現場を確認したところ「においはしない」と報道内容を否定しつつ、「ただ下水が流れ込んでくるので、雨天時は水質はよくない」と語った。

AFPの記者が最近現地を訪れた際には特に悪臭はしなかったものの、通行人はフェンスやパトロール中の警官によって会場から遠ざけられていた。

組織委によると、水中には3層のスクリーンを設置して「雨天後の大腸菌流入」を阻止し、温度を一定に保っているという。

トライアスロンが行われる来週初めには、雨の予報が出ている。

お台場の住人は周辺に漂う不快な臭いについては否定しながらも、水質に関しては懸念を示していた。

35歳の女性は「オリンピックのフェンスが建てられたので最近は見てないですが、水はそんなにきれいではなかったですね」とコメント。

また、40代の別の女性も、豪雨の後に気温が上がると嫌な臭いがするときがあると明かし、「子どもが二人いるんですけど、水辺では遊ばせないようにしています」と話した。

一方、最近の報道でこのエリアが「臭い湾」と呼ばれていることは知らなかったという82歳の男性は、「水辺を結構散歩してましたけど、そんなに臭いは感じなかったね。もう慣れてしまったのかも」と語った。

【翻訳編集】AFPBB News■関連記事

・東京五輪、トライアスロンなど開始前倒し 暑さ懸念

・「経験ない暑さ」、オープンウオーターの五輪プレ大会で選手から懸念

・東京五輪会場で基準値を上回る菌検出、組織委員会「夏の長雨の影響」