今回は、PCで遊べるRPGを新作から人気の名作まで紹介します。 RPGが大好きという人はもちろん、あまり遊んだことがないという人も、ぜひこの機会にプレイしてみてください。

PCで遊べるオススメRPG11選!

引用元:Steamストアページ

発売日:2021/6/25価格:9,020円(税込)メーカー:BANDAI NAMCO Entertainment Inc.著作権:SCARLET NEXUS™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

舞台となるのは脳とテクノロジーが発達した近未来世界。主人公は自身の超“脳”力である念力を駆使し、仲間とともに人間の脳を食らう生命体「怪異」と戦わなければなりません。このゲームの特徴は、ストーリーが2人の主人公視点で描かれているという点。武器と超脳力を自在に操るハイスピ―トかつダイナミックなアクションも必見です。

Steamはこちらから

NieR Replicant ver.1.22474487139...

引用元:Steamストアページ

発売日:2021/4/24価格:8,580円(税込)メーカー:Square Enix開発会社;Toylogic Inc.著作権:© 2010, 2021 SQUARE ENIX CO.

本ゲームは、2010年に発売された「NieR Replicant」をベースにしたバージョンアップ作品で、2017年発売の「NieR:Automata」の世界が形成されることとなった始まりの物語が描かれます。

ベースとなる「NieR Replicant」は、主人公のニーアと妹ヨナの兄妹愛を描いたアクションRPGゲームです。本作では、グラフィックを一新し、新エピソードやフルボイス化、新たなコスチュームと武器が追加されています。

原作をまだプレイしたことがないという人や、NieRシリーズをプレイしたことがないという人にもおススメのゲームです。

Steamはこちらから

仁王2 Complete Edition

引用元:Steamストアページ

発売日:2021/2/5価格:6,380円(税込)メーカー:KOEI TECMO GAMES CO.、LTD.著作権:©2020 - 2021 KOEI TECMO GAMES CO.

「仁王2」の有料DLC3部作がセットになった完全版です。本作は、前作「仁王」よりも過去の話になるので、前作をプレイしていなくてもしっかり楽しめます。妖怪と人間の混血で、妖怪の力を持つ「半妖」である主人公が、魑魅魍魎の跋扈する戦国時代を舞台に死闘を繰り広げるダーク戦国アクションRPGです。

不気味な姿形で襲いかかる邪悪な妖怪たちはもちろんのこと、主人公の繰り出す「妖怪技」など多くの新要素が加わり、前作よりもさらに進化した「戦国死にゲー」を楽しめます。ハクスラ(ストーリーよりも戦闘メインのゲーム)好きには特におススメのRPGです。

Steamはこちらから

Cyberpunk 2077

引用元:Steamストアページ

発売日:2020/12/10価格:8,778円(税込)メーカー:CD PROJEKT RED著作権:© CD PROJEKT S.A.

舞台となるのは、摩天楼ひしめく未来の巨大都市「ナイトシティ」。謎めいたインプラントを追うことになった主人公“V(ヴィー)”を操るオープンワールドアクションRPGです。



外見はもちろん、サイバーウェアによる身体強化など、さまざまなカスタマイズ要素があります。無数の選択肢を通じて、自分だけのストーリーを楽しみましょう。

Steamはこちらから

アサシン クリード ヴァルハラ

引用元:アサシン クリード ヴァルハラ公式ページ、フォトモード

発売日:2020/11/10価格:9,240円(税込)メーカー:ユービーアイソフト著作権:©2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries

大人気オープンワールドアクションRPG「’アサシン クリード」シリーズの最新作で、本編12作目の作品です。プレイヤーは、伝説のヴァイキング「エイヴォル」となり、栄光を求める旅に出ます。暗黒時代のイングランドを探索しながら敵地を略奪し、定住地を発展させて政治力を高めましょう。



敵の種類はシリーズ史上最多! 美麗なグラフィックはもちろん、盾を持てたり、武器でパリィが行えたりと、戦い方もバリエーションが豊富。戦闘好きの方なら間違いなく楽しめるおススメのゲームです。

UBI公式はこちらから

Fallout 76

引用元:Steamストアページ

発売日:2020/4/15価格:4,800円(税込)メーカー:Bethesda Game Studios著作権:© 2021 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company.

遠い未来、核戦争後の終末のアメリカを描いたオープンワールドRPG「fallout」シリーズのスピンオフ作品です。舞台は、アメリカの建国300周年を記念して建てられた核シェルター「Vault76」。主人公がVault76に入ってから1年後、アメリカ最後の戦争が勃発します。そこから、さらに25年。主人公がVault76から出るところでゲームが始まります。



本作はシリーズ最新作であり、Falloutシリーズの中で最も古い時代設定でもあるのが特徴。過去作の主人公たちがVaultから出てくる前の世界を描いたスピンオフ作品なので、過去作を遊んでいても、またはまったく遊んでいなくても楽しめるゲームとなっています。



また今作は、fallout初のマルチプレイということで賛否両論ありますが、プレイヤー同士の交流や、貿易が大変活発なのが魅力。友達と一緒に協力したり、友達に手伝ってもらったりしながらストーリーを進められるので、RPG初心者の方にもオススメです。

Steamはこちらから

Red Dead Redemption 2

引用元:Steamストアページ

発売日:2019/12/6価格:8,618円(税込)メーカー:Rockstar Games.著作権:Rockstar Games, Inc. ©2005-19

PS4版で話題になり、175を超えるゲームオブザイヤー賞に輝き、250以上のパーフェクトスコアを獲得したオープンワールドゲーム「レッド・デッド・リデンプション2」のPC版です。



舞台となるのは、拓時代が終わりを迎えたアメリカ。主人公のアーサー・モーガンと、悪名高きギャングの首領ダッチ・ファン・デル・リンデの壮大な物語を描いています。本作ではグラフィックが強化され、4K以上の解像度や、ワイドスクリーン、高速フレームレート搭載モニターの設定にも幅広く対応しています。

Steamはこちらから

Sekiro:Shadows Die Twice - GOTY Edition

引用元:Steamストアページ

発売日:2019/3/22価格:8,360円(税込)メーカー:FromSoftware著作権:©2019,2021 FromSoftware.

舞台となるのは、史上最も血なまぐさい戦国末期の日本。主人公は忍びとなり、御子を奪還し、自らの左腕を斬り落とした侍に復讐を果たすために戦います。このゲームの魅力は、フロム・ソフトウェアが作り出す日本古来の鮮やかな美しさがある世界と、手に汗握る戦闘シーン。ゲーム内のセリフはフルボイスになっていて、映画のように楽しめます。

同社のアクションRPG「DARK SOULS」シリーズなどとは異なり、本作ではレベルアップに頼らず、自分の腕前だけでクリアする必要があります。完全なる「死にゲー」です。シングルプレイのアクションアドベンチャーなので、もちろんオンラインで他プレイヤーからの協力も得られません。心が折れやすい人は、要注意。逆に、高い達成感を味わいたい方には、たまらないゲームだと思います。

Steamはこちらから

DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION

引用元:Steamストアページ

発売日:2016/4/12価格:5,940円(税込)メーカー:FromSoftware, Inc.著作権:©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2021 FromSoftware, Inc.

このゲームから「ソウルライク系(高難易度のRPG)」という言葉が生まれたほど、手ごたえのある難易度で有名な大人気剣劇アクションRPGです。ボスだけでなく雑魚敵も強いので、回避やパリィ(武器で敵の攻撃をはじく)を駆使しなければ、あっという間に殺されてしまいます。しかし、その困難を乗り越えた時の達成感もまたひとしおです。強敵との手に汗握る戦闘を楽しみたいという人にはオススメのゲームです。もちろん協力プレイや対人戦にも対応しているので長く遊べるゲームになっています。

Steamはこちらから

THE WITCHER 3:WILD HUNT

引用元:Steamストアページ

発売日:2015/5/18価格:5,588円(税込)メーカー:CD PROJEKT RED著作権:© CD Projekt S.A.

ファンタジー小説「THE WITCHER」原作の大人気ゲームシリーズの3作目の作品です。主人公は、超人的なスキルや力、スピードなどを身につけるため、幼少期から訓練を受け、特殊な変異を繰り返します。やがて、モンスターがはびこる世界で怪異に対抗すべく作り上げられた存在「ウィッチャー」となり、様ざまなモンスターを退治していくオープンワールドのRPGゲームです。



このゲームは、現実と同じように移り変わる昼夜や天候が街の住人や荒野のモンスターたちの行動にも影響を与えるなど、とても細かく作りこまれています。



また、メインシナリオや、サイドストーリーにも、膨大な分岐が用意されているので、とても自由度が高いのが特徴。大いに話題となり、発売前の予約本数は100万本超え! 発売後2週間で400万本を達成し、 The Game Awards 2015では「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を受賞しているレジェンド級のゲームです。

Steamはこちらから

UNDERTALE

引用元:Steamストアページ

発売日:2015/9/15価格:980円(税込)メーカー:tobyfox著作権:UNDERTALE ©Toby Fox 2015-2021.

主人公は、ある日突然モンスターたちが暮らす地底世界に落ちてしまったニンゲンの子。地上へ帰るための冒険が始まります。へんてこでかわいい、ひと癖もふた癖もある個性豊かなキャラクターたちがたくさん登場します。このゲームの特徴は、選択肢次第でボスキャラ全員と友達になれる「誰も倒さなくていいRPG」であるということ。さまざまな選択肢や、ユニークな戦闘システムで、モンスターの心をつかみましょう。笑いあり涙ありの心温まるやさしいストーリーに癒されたい人におススメです。

Steamはこちらから