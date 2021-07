『ブラック・ウィドウ』でスカーレット・ヨハンソン演じる主人公の“妹”エレーナを演じたフローレンス・ピュー。衝撃のフェスティバルスリラー『ミッドサマー』やオスカー候補入りした『ストーリー・オブ・マイライフ/私の若草物語』、そして満を持して公開されたマーベル映画『ブラック・ウィドウ』と話題作に続々出演し、近年目を見張る活躍を見せている。確かな演技力と力強いまなざし、そして類いまれなる存在感で熱い視線がそそがれている彼女に注目したい。

【写真】“健康的なスタイルが私の強味” 「フローレンス・ピュー」フォトギャラリー

●初めての演技の記憶は6歳

フローレンスは、英オックスフォード出身の25歳。父はレストランチェーンを経営する実業家で、母はダンサー&ダンス教師。4人きょうだいで、姉のアラベラ・ギビンズは舞台女優、兄は人気ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』でトリスタン・マーテルを演じたトビー・セバスチャン。7歳年下の妹のラファエラ・ピューも子役としてデビューしている。

小さな頃から人前で演技をするのが大好きで、6歳の時に学校の芝居でよぼよぼ歩き、アクセントの異なるヨークシャー訛りを堂々披露したのが、舞台に上がった初めての記憶だそう。ガーディアン紙のインタビューで、「この時初めて、舞台に立つことのパワーを知ったわ。『みんなが私を待っている。みんなが私の言うことに耳を傾け、私がみんなを完全にコントロールしている』と思ったのを覚えている。それは今でも同じ感覚よ。人が私の言葉に集中し、私が人の感情を操っているのを感じる」と話している。