本格的な夏になり、バーベキューを楽しむ人はこれからさらに増えるだろう。今年はコロナ禍ということもあり、外食をしない代わりに自宅の庭でバーベキューを楽しむという人も多いかもしれない。しかし、バーベキューを夏の楽しみにしている人がいる一方で、バーベキューによるさまざまなトラブルが海外では起きているようだ。

オーストラリア・西オーストラリア州で、ヴィーガンの中年女性が、隣人が庭でバーベキューをしている時の肉や魚の匂いに耐えられず、バーベキューをやめさせるため、隣人を訴えたと海外ニュースサイト『The Independent』などが2019年3月までに報じた。ヴィーガンとは、卵や乳製品を含む動物性の食品を一切口にしない菜食主義者のことである。

記事によると、隣人は庭でたびたびバーベキューをしていたが、女性は隣人がバーベキューで肉や魚を焼く際に出る煙に耐えきれなかったという。女性は肉や魚の匂いに耐えきれず、隣人の行為は迷惑行為であるとして隣人を訴えた。女性は隣人を訴えるために400ページに及ぶ証拠書類や迷惑行為に関して書かれた文書を裁判所に提出したが、文書の中には隣人が庭で喫煙をする際の煙に迷惑していることや、隣人の子どもが庭で遊んでいる際の騒音が迷惑であるという内容も含まれていたそうだ。なお、隣人が何人家族であったのか、女性が隣人を訴える前に隣人に注意をしたのかなどは不明である。

女性は隣人を州の行政審判所に訴えたが、女性の訴えは却下された。訴えが却下されたことで、女性は州の最高裁判所に上訴したが、最高裁判所でも再び訴えは却下された。

女性は同記事のインタビューに対し、「私は肉や魚の匂いのせいで外出することができないし、安心して眠ることもできない」「訴えが却下されたことには混乱したが、私の訴えが認められるよう何らかの方法を今後も模索し続ける」と話している。

バーベキューによるトラブルは大人の間だけではなく、子どもによっても起きているようだ。

アメリカ・メリーランド州で、当時7歳の少年が、バーベキューをしている隣人のグリルに故意に放尿し、起訴されたと海外ニュースサイト『Fox News』などが2017年6月に報じた。同記事によると、隣人が裏庭でバーベキューをしてステーキを焼いている時、少年は自身の家の屋根の上に登り、屋根の上から隣人がバーベキューをしているグリル目掛けて放尿したという。隣人は、少年の放尿によって1000ドル以上(約11万円)の損害を被ったとして少年を警察に訴えた。

警察が監視カメラの映像を確認し、少年が隣人のバーベキューのグリルに向けて故意に放尿していたことが明らかになった。その後、少年は起訴された。

アメリカでは、ほかにも子どもたちの見本となるべき教師がバーベキューで失態を犯す事件も起きている。

アメリカ・ワシントン州で、高校のサッカー部のコーチをしていた当時50歳の男性教師が、部員らとバーベキューをした際、自身の性器をバーベキューで振る舞われたホットドッグ用のパンの上に乗せたと海外ニュースサイト『VICE』などが2017年3月に報じた。同記事によると男性教師は、高校のサッカー部のコーチをしており、部で行われたキャンプに参加したという。キャンプ中、男性教師は部員らとバーベキューをする機会があったが、バーベキューの最中、男性教師は突然、自身の性器を露出し、バーベキューのグリルで焼かれていたホットドッグ用のパンの上に自身の局部を乗せたそうだ。

部員らが学校に事件を訴えたことで学校側が調査を開始。男性教師は事件を否定したが、複数の部員が証言したことにより、学校側は部員の主張が正しいと判断して男性教師を休職処分とした。部員や部員以外の生徒は、男性教師がバーベキューで自身の性器をホットドッグ用のパンに挟む以前にも、いくつかのセクハラ行為があったことを証言したという。

この夏、バーベキューをする予定のある人はもちろん、バーベキューをしなくともバーベキューをする人を見かける機会がある人も多いだろう。バーベキューをする人もしない人も、互いにある程度の常識を持って、互いに迷惑を掛けないようにすべきだ。

